Guillermo Farré es el elegido por la dirigencia y será DT de Belgrano

Será la primera experiencia como DT del ex volante y capitán de la entidad de Alberdi. Foto: gentileza.

La dirigencia de Belgrano anunciará en las próximas horas a Guillermo Farré, uno de los ídolos de Belgrano, como nuevo DT del plantel profesional, en reemplazo de Alejandro Orfila, para afrontar lo que resta de al Primera Nacional.

Será la primera experiencia del ex volante y capitán de la entidad de Alberdi, ya que por el momento en su corta trayectoria fue ayudante de campo de Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata.

🔵🔵🤝 Hay acuerdo para que Guillermo Farré sea el nuevo DT de #Belgrano. Esperan que confirme su desvinculación como AC de #EDLP para anunciarlo oficialmente. Sucede en el cargo a Alejandro Orfila. pic.twitter.com/Nwm5wRuupS — Adriano Savalli (@AdrianoPS98) May 19, 2021

Precisamente desde Belgrano esperan que pueda concretarse la salida y rescisión de Farré del club "Pincharrata" para formalizar el acuerdo, que unirá al flamante DT con el "´Pirata" por un año por lo menos.

Farré, de 40 años, se retiró de la actividad profesional el año pasado en Estudiantes de Río Cuarto. En Belgrano quedó inmortal luego del gol del ascenso ante River Plate en el Monumental por la Promoción, en 2011. Siempre se conoció su perfil de formador, al punto que desde la dirigencia siempre lo tuvieron como referente.

Su ayudante de campo será otro ex Belgrano, el defensor Franco Peppino, en tanto que aún no se conocen ni el preparador físico ni otros miembros de su cuerpo técnico. En principio asumirá no este lunes ante Deportivo Riestra de visitante, sino la fecha subsiguiente, de local frente a Gimnasia de Mendoza.