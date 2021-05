Alejandro Orfila: "Nunca se me pasó por la cabeza renunciar"

Belgrano suma cinco partidos sin ganar y comenzaron a gestarse rumores sobre la continuidad del entrenador Alejandro Orfila.

En ese marco rondó este martes la conferencia de prensa del técnico del "PIrata", donde sostuvo: "Nunca se me pasó por la cabeza renunciar. Entiendo que soy el responsable del momento del equipo".

Además, el DT dijo: "Trato de hacer autocrítica, tuvimos una charla importante con los futbolistas".

En otro momento de la conferencia, Orfila expresó: "Mi continuidad no depende del resultado del sábado. Nos enfocamos para volver a encaminar el equipo".

En tanto, afirmó: "Los dirigentes me respaldan. Tenemos charlas y autocrítica para mejorar". Y agregó: "No hay ninguna división en el plantel, me llevo de muy buena forma con los jugadores".