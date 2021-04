Malpaso repasa sus clásicos y estrena repertorio en Club Paraguay

Más de un año sin shows en vivo y un puñado de proyectos en el tintero trae sobre sus espaldas Malpaso en la previa a su concierto en Club Paraguay. Casi 16 años en la ruta de la música cordobesa y dos discos editados, sirven de carta de presentación para una banda que siempre supo estar al pie del cañon en la batalla del quehacer artístico local, siempre con los pies en el barro de la realidad y abrazados con las luchas sociales que marcaron el pulso de casi todo el siglo XXI.

“Actualmente estamos por grabar el tercer disco. Veníamos embalados con eso, pero apareció justo la posibilidad de hacer el show, así que cambiamos el eje, nos preparamos para el recital, y apenas pase seguimos con lo del disco”, cuenta Nico, el cantante y alma mater de la banda que repasará su repertorio y estrenará canciones el viernes en el club situado en el corazón de barrio Güemes.

“La alternativa, que por supuesto no es la más cómoda, de shows con capacidad reducida y con las bandas bajando mucha línea para poder cuidarnos con el protocolo, es una solución para este contexto”, dice el músico en la previa a un concierto que tendrá características ben distintas a las que habitualmente acompañaron a la banda. “Hay que cuidarnos y aprovechar las oportunidades hasta que tengamos más certezas de la situación en general”, señala a La Nueva Mañana.

LNM: ¿Cómo te agarró el tiempo de aislamiento y distanciamiento y cómo eso influyó en tu faceta artística?

N: Al principio pensé que no me había afectado, pero con el tiempo me fue cayendo la ficha de que me estaba dejando vacío el no poder hacer música, entonces me angustió un montón, pero como es imprescindible buscar la manera de sentirse bien, inmediatamente lo empezamos a canalizar con la grabación del disco.

LNM: ¿Qué rol crees que ocupó la música y el quehacer artístico en este tiempo para la sociedad en general?

N: Un montón. Quizás más del que nos tiene acostumbrado la música a acompañarnos en nuestras vidas. Me la pasé escuchando de todo, mucho Canticuenticos con el Fidel (mi hijo) y muchas otras cosas más que me fueron ayudando a imaginar nuevas melodías y a ir aprendiendo una enormidad de cosas que ahora buscaré canalizar de algún modo.

LNM: Malpaso siempre fue un proyecto que se paró con firmeza ante los diferentes momentos sociales que vivió el país ¿Qué rol crees que tiene el arte en estos momentos tan duros social y económicamente?

N: Ser menos tibios y no especular. Entiendo que es una utopía en estos tiempos, pero no se puede regalar todo lo construido y conseguido. Considero inseparable el arte de la cuestión social, porque las letras son poesía, y la poesía es política quieras o no.

LNM: No puedo dejar de preguntarte qué te pasa con lo que está pasando en Andalgalá, el lugar desde el cual llegaste a Córdoba.

N: Siento una impotencia enorme, por la distancia. Me encantaría estar en estos momentos allá, en las marchas, frente a esta locura que es la megaminería. Ya los pueblos tienen re claro que nadie quiere esta minería inescrupulosa, excepto los gobiernos y las empresas. Desde acá, tenemos la misión de cantar sobre eso, hablar, hacerlo circular, y que crezca el reclamo.

LNM: El último disco fue muy ambicioso y se entiende que, desde ese momento, pasaron miles de cosas. ¿Hay nuevas canciones? ¿Hay proyectos a mediano plazo?

N: Si, estamos ya tapados de melodías y canciones nuevas que nos piden por favor que las llevemos hasta la gente, que mostremos de que se trata Malpaso en estos tiempos. Por eso, finaliza el show y al miércoles siguiente ya tenemos ensayo para seguir terminando lo del disco.

LNM ¿Qué significa para ustedes tocar por primera vez en Paraguay y cómo lo preparan?

N: Todavía no fui al nuevo espacio de Paraguay, pero me dijeron que está buenísimo. Va camino a ser un show histórico: Malpaso en Pandemia. El título parecería de ciencia ficción. Nos va a quedar grabado de por vida. Por eso es que le pusimos todo, va a haber de todo y con una puesta de escena zarpada. Cada detalle está pensado para que quede tatuado en nuestra historia.