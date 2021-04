Marijuan citó como testigo a Vizzotti por la entrega de vacunas de Astrazeneca

El fiscal federal Guillermo Marijuán citó como testigo para el próximo 7 de mayo a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por supuestas irregularidades y falta de entrega de vacunas al país de parte del laboratorio Astrazena. Así lo confirmaron fuentes judiciales, en el marco de una causa que investiga la llegada de vacunas al país. La Justicia se mete de lleno en la situación de las dosis contra el coronavirus, en momentos de escasez mundial.

La citación de Marijuan se dio un día después de que Vizzotti le pidiera explicaciones formales a las autoridades de Astrazeneca en el país por las demoras en el cumplimiento del contrato. El fiscal federal actuó en una investigación por la no entrega de vacuna por parte del laboratorio y en la que está imputado el empresario argentino Eduardo Sigman.

La denuncia que originó la investigación fue presentada por un particular, en medio del contrato por más de 20 millones de dosis que acordó la Argentina con el laboratorio, pero que aún no dio resultados. Según trascendió, la sospecha es que el Estado argentino pagó casi 54 millones de dólares por la entrega de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus prometidas para el primer semestre del 2021 y no ha sido enviada ninguna.

Por su calidad de Ministra, Marijuan aclaró en el oficio que la audiencia se celebrará el viernes 7 de mayo a las 10:30, por videoconferencia. No obstante pidió que comunique, a la mayor brevedad posible, bajo qué términos quiere declarar.

Por ahora y más allá que la denuncia original implicaba al presidente Alberto Fernández y a la ministra, la hipótesis de la investigación es que el Estado Nacional fue víctima de un acuerdo que no fue cumplido por el laboratorio.

Fuente: Noticias Argentinas

