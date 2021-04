Estados Unidos: al menos 8 muertos tras tiroteo en una oficina de FedEx

Un adolescente armado, de 19 años e identificado como Brandon Scott Hole, mató a ocho personas e hirió a varias antes de suicidarse en un tiroteo nocturno en una instalación de FedEx cerca del aeropuerto de la ciudad estadounidense de Indianápolis.

Tras el incidente, el último de una serie de tiroteos en Estados Unidos después de una pausa relativa durante la crisis por la pandemia del coronavirus, cinco personas terminaron hospitalizadas, una de ellas con heridas graves, indicó el vocero de la Policía local, Genae Cook.

En tanto, FedEx informó que las personas que trabajaban para esa empresa de logística estaban entre los muertos.

Un testigo le dijo a WTHR-TV que estaba trabajando dentro del edificio cuando escuchó disparos. "Veo a un hombre salir con un rifle en la mano y comienza a disparar y comienza a gritar cosas que no pude entender", dijo Levi Miller en declaraciones publicadas por la agencia AP. A continuación contó que se agachó porque pensó que si lo veía, le tiraba.

Fue al menos el tercer tiroteo masivo de este año solo en Indianápolis. Cinco personas, incluida una mujer embarazada, fueron asesinadas a tiros en enero, y un hombre fue acusado de matar a tres adultos y un niño antes de secuestrar a su hija durante una discusión en una casa en marzo.

"Cuando ves notificaciones en tu teléfono, pero no recibes un mensaje de texto de tu hijo y no recibes información y aún no sabes dónde están ... ¿qué se supone que debes hacer?", dijo Mindy Carson, conteniendo las lágrimas. Su hija, Jessica, trabaja en las instalaciones y no había tenido noticias suyas.

La policía recibió informes de disparos el jueves poco después de las 11 pm, y los oficiales "entraron en contacto con (un) incidente de tirador activo", dijo Cook. El pistolero luego se suicidó.

Fuente: Noticias Argentinas