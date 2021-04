Santi Celli y Feli Colina unen fuerzas y vuelven a presentarse en Córdoba

Nunca fue una novedad que dos artistas se crucen en un mismo escenario para compartir actuaciones, sin embargo, la situación volvió a tener una "época de oro" durante los últimos años. En la previa a la pandemia, la comunión entre músicos había ido generando un caldo de cultivo que habilitó espacios de encuentro que, en muchos casos, desembocaron en emprendimientos de mayor envergadura (los nuevos festivales son un emergente de dicho fenómeno). Con el regreso de los conciertos en vivo, la constante no se detuvo. De hecho, las posibilidades que resurgieron acotadas impulsaron aún más el deseo del vibrar conjunto y el andar compartido.

Feli Colina y Santi Celli actuarán este fin de semana en Córdoba combinando grandes presentes y (aún más) promisorios futuros. La artista nacida en Salta está despidiendo su disco Feroza (2018), mientras se prepara para meterse en el estudio para darle forma a un disco que asegura tener compuesto en su totalidad. Casi en el mismo plan, Celli actuará por primera vez con su banda desde la separación de Salvapantallas (el último escenario “grande” que pisó en Córdoba fue el que terminó albergando la última actuación del dúo en la última edición del Festival La Nueva Generación, allá por noviembre del 2019). Entonces, será la primera vez que suenen las canciones de Reset (2020), su primer disco solista que ya tiene casi un año y que represento un verdadero quiebre en su carrera.

“Estoy muy contento porque todo lo que estaba contenido se destapó y el trabajo fue de cero a cien. Estamos con muchas actuaciones y estamos yendo a Córdoba a hacer un show”, comenta Celli, que también le adelanta a La Nueva Mañana que tiene preparada una serie de lanzamientos (el primero será el próximo 23 de abril) que servirán de antesala para la edición de su segundo trabajo como solista.

Feli siente que llega a la Capital provincial invitada por su amigo cordobés y se siente agradecida por la oportunidad de volver a tocar sus canciones sobre los escenarios mediterráneos luego de casi dos años sin poder hacerlo. “Es como si Santi fuese a Salta. Somos amigos visitándonos uno a otro. En este caso, el local es él y a mí me parece algo hermoso”, señala la salteña que anticipa un “show largo y muy lindo”. “Voy con toda la banda y vamos a tocar casi todo Feroza y posiblemente aparezcan algunas composiciones nuevas también”, preanuncia.

“Volver a los escenarios en este contexto es algo raro, no lo voy a negar. La gente con barbijo y la distancia entre la gente es algo no muy común, pero a la vez me parece algo maravilloso. Creo que todo se presta para una intimidad muy linda. Me parece que hay una emoción multiplicada porque todos los que amamos la música tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos alrededor de una canción”, dice Feli a La Nueva Mañana en la previa al concierto que tendrá lugar en próximo viernes en Club Paraguay.

“Para mí, tocar con Feli no es otra cosa que la consecuencia de una amistad y una admiración enorme”, dice Celli. “Me conecté con ella a través su obra y cuando eso pasa el conocer a la otra persona es algo que se da naturalmente. Somos dos personas que nos entendemos muy fácilmente, nos da mucho gusto hacerlo y poder actuar juntos nos da una fuerza distinta. Sentimos que vamos en equipo”, afirma el cordobés.

“Por otro lado, va a ser la primera vez que vaya a Córdoba como solista. Poder conectarme con la música y con el mensaje, tocando de vuelta en mi ciudad natal después de tanto tiempo es algo muy hermoso. Yo quiero pasarla bomba porque estoy profundamente agradecido de poder hacer esto en este contexto”, completa Santi.