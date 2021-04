Femicidio en Santa Fe: encontraron asesinada a Marcela Analía Maydana

La mujer de 44 años era buscada desde el sábado. Por el femicidio, detuvieron a su ex pareja, César Pérez, quien había sido denunciado por violencia de género.

Marcela Maydana había denunciado por violencia de género a su ex pareja, César Pérez,

El cuerpo de Marcela Analía Maydana, de 44 años, quien era buscada desde el pasado sábado en la provincia de Santa Fe, fue hallado en las últimas horas en la zona de Recreo Sur, y por el femicidio detuvieron a su ex pareja.

El cadáver, que estaba maniatado y dentro de una bolsa, fue encontrado este miércoles por la noche en cercanías del cruce de Alberdi y Chubut, frente a una zona de countries, a unos 17 kilómetros de la capital santafesina.

Este jueves por la mañana, el fiscal Martín Torres, en conferencia de prensa, confirmó el hallazgo del cuerpo y contó que las autoridades fueron alertadas por dos chicas que pasaron en sus bicicletas por el lugar y les llamó la atención el olor que había.

Además, el fiscal comentó que se sospecha que la mujer fue asesinada entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada.

Maydana, según confirmó el fiscal, había denunciado por violencia de género a su ex pareja, César Pérez, quien fue detenido tras el hallazgo del cuerpo.

Este miércoles por la noche, y tras confirmarse el hallazgo, vecinos autoconvocados se manifestaron frente a la comisaría local para reclamar justicia.

Desde el pasado sábado, día de la desaparición de la mujer, uno de sus hijos, ya había manifestado sospechas hacia la ex pareja de su madre.

"Mi mamá salió el sábado y no volvió. Si alguien vio o sabe algo por favor se comunica conmigo", escribió Agustín, el hijo de la víctima en sus redes sociales.

En tanto, y según contó ante la prensa local, Pérez, la ex pareja de su madre, la hostigaba hacía unos ocho meses: "Le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él. La ex pareja de mi mamá tenía una medida de restricción por el continuo acoso".

Maydana se dedicaba a cuidar personas mayores en la localidad santafesina de Recreo.

Tras el hallazgo, el fiscal ordenó detener a la ex pareja de la mujer, y además, una serie de medidas, entre ellas la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).