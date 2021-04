La venta de usados reportó una suba en marzo y hay expectativa en el sector

Comparada con un año atrás, cuando empezó a golpear la pandemia en la Argentina, la venta de autos usados subió 65% en marzo último, al alcanzar los 156.793 vehículos, informó este domingo la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En marzo de 2020 -el 20 de ese mes se dispuso la primera cuarentena para frenar el coronavirus- se habían vendido 95.006 unidades. Si se compara con febrero de 2021 (125.189 unidades), el crecimiento llega al 25,25%.

En los primeros tres meses del año se vendieron 414.501 autos usados, una suba del 11,10% con respecto a igual período de 2020, cuando se comercializaron 373.073 unidades.

Alejandro Lamas, secretario de la entidad, aclaró que "no tiene sentido comparar el crecimiento del 65,03% en las ventas de autos usados durante marzo con igual mes de 2020, porque en este último fue el comienzo de la pandemia". Pero explicó que "sí es importante mirar el aumento del 25,25% comparado con febrero, sobre todo si buscamos en los archivos y encontramos que el mes pasado superó el volumen de comercialización de marzo de 2013 (143.980 vehículos), que fue el mejor año de ventas de la historia (1.855.032 unidades).

"Lo tendremos que seguir mirando porque si la tendencia se consolida estaríamos entrando en una senda de recuperación muy interesante", destacó Lamas.

Indicó que "también es importante detallar que el valor del dólar no es el mismo que meses anteriores, y no se ha normalizado, por el contrario se está profundizando la demora en la entrega de autos 0km". "A raíz de este problema los precios de los autos usados no encuentran un techo", señaló.

Explicó que "pese a que los consumidores quedaron atrapados en hacer frente a los pagos de servicios públicos y al aumento desmedido del costo de vida en general, con sueldos que quedaron ampliamente relegados, la compra va en aumento".

Dijo que "las operaciones se siguen realizando entregando el usado y efectivo, o efectivo directamente porque la financiación sigue siendo prohibitiva".

"Miramos con un prudente optimismo el camino de la ansiada recuperación, en la medida que el gobierno nacional no decrete cierres de comercios a causa de la pandemia", sostuvo Lamas.

