Anuncian la vuelta a la presencialidad de las 425 Salas Cunas de Córdoba

En la mañana de este martes, se realizó el acto de inauguración de la Sala Cuna "Estrellitas del Sur" en barrio Héroes de Malvinas, ubicado en el suroeste de la ciudad de Córdoba. De esta manera, el territorio provincial ya cuenta con 425 Salas Cunas desde el inicio del programa, ubicadas en distintos puntos de la provincia.

Schiaretti, acompañado por la diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, encabezaron el acto, que también implica la vuelta a la presencialidad en los establecimiento de cuidado de bebés, niños y niñas.

Al respecto, el gobernador manifestó: “Me alegro que se haya puesto todo hacia la presencialidad. Quiero pedirles también a todas las mamás y a todos los docentes que cumplamos con los protocolos porque sin duda la pandemia está allí, no se fue, por más de que hayamos comenzado la vacunación”.

Este retorno se realiza en el actual contexto de pandemia, por lo que las Salas Cuna están trabajando con un protocolo autorizado por el COE, con horario reducido (2 horas diarias por turno), divididos en burbujas de hasta 10 infantes que tengan autonomía para caminar.

Asimismo, dentro del protocolo se especifica que no se puede dar alimentos en sala por lo que la estrategia es entregar a cada familia una vianda de comida o bolsón de alimento, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y posibilidades de cada sala para continuar cumpliendo con el objetivo de contribuir en la nutrición de niños y niñas.

Por otra parte, Schiaretti también recalcó la importancia del programa: "Algo que comenzamos hace 5 años, se consolidó en el tiempo y hoy asisten más de 16.100 niños y niñas que son cuidados en las Salas Cuna”.

Iniciaron las actividades en las 425 Salas Cuna de la provincia, que contienen a 16.135 niños y permiten que las mamás trabajadoras, puedan realizar sus tareas.

Por su parte, Alejandra Vigo expresó: “Quiero felicitar a este programa que es único en Argentina. Personalmente he presentado una ley para insistir a nivel nacional su aplicación, porque es un programa modelo que no solamente asiste a la primera infancia, sino que da la posibilidad a miles y miles de mujeres que no tienen cómo pagar un lugar donde dejar a los hijos para seguir estudiando, trabajar o realizar alguna tarea fuera de la casa”.

A su turno, el ministro Massei, destacó la relevancia que tiene el programa como política social: “Estamos completando en el mes de marzo la vuelta a la presencialidad de la sala cuna con todo el protocolo estricto que nos planteó el COE. De esta manera, acompañamos también al ciclo lectivo educativo a las familias para que los chicos tengan contención, estimulación y la posibilidad de llevar adelante la inclusión social del Estado presente”.

Para finalizar, el Gobernador se refirió a las posibilidades que le brinda al desarrollo de la familia, el acceso a la sala. “Son los niños de zonas vulnerables aquellos que precisan de que se les dé la leche fortificada, el pañal, la educación que corresponde de acuerdo a su edad. Y eso permite también que sus madres puedan desarrollar otras actividades”.

El establecimiento inaugurado cuenta con 155 m² especialmente dedicado para que funcione una Sala Cuna dentro del predio del Ipem N°376 de la “Escuela Nelson Mandela”. La obra es parte del programa Aurora y consta de 3 salas, un espacio común, cocina, baño de niños y adultos y un espacio para maestras.