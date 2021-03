Dante Nicola Rho tras los pasos de Meolans

El nadador de 16 años Dante Nicola Rho, surgido en Tiro Federal de Morteros, integró el combinado argentino de mayores que se coronó campeón sudamericano después de 55 años en Natación y tiene una historia bastante particular.

"Yo me desmayaba seguido, me hicieron muchos estudios y el médico me recomendó que comience a practicar natación" recordó el deportista que se inició a los 8 año; y agregó: "A los 10 años descubrí que la natación se había convertido en mi pasión", explicó en "Mucho mas que dos" por AM 1530.

El cordobés en la previa al Sudamericano tuvo que atravesar el COVID-19.

"Tuve mucha fiebre, dolor de cabeza y muscular e incluso me tuvieron que internar y me pusieron oxígeno", contó; pero eso no fue todo, ya que posteriormente se comprobó que tenía mononucleosis.

Lo superó y formó parte del equipo histórico, siendo el nadador mas joven del plante argentino. A propósito, expresó: "Fue un sueño lo que viví. Totalmente emocionante e increíble. Es algo increíble".

Nicola Rho compitió en los 200 metros combinados y en 50 metros pecho. Cabe destacar que su participación en el torneo de mayores se dio con edad de juveniles, a los fines de seguir sumando experiencia para su futuro.

"Mi gran sueño es ser nadador olímpico y estar en un Juego Olímpico", confesó Dante.