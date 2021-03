El Consejo de Guerra dispuso destituir al ex jefe de la Fuerza de Submarinos

El organismo que investigó responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan sancionó además al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, con 45 días de "arresto riguroso".

El Consejo General de Guerra, que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan, dispuso la destitución del capitán de Navío Claudio Javier Villamide, ex jefe del comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada, se informó este lunes oficialmente.

Además, sancionó al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, con 45 días de "arresto riguroso" por haber informado en forma “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el 25 de noviembre, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del ex jefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades, además del ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; también del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del ex jefe de Operaciones Carlos Ferraro; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de Fragata Hugo Correa y capitán de Corbeta Jorge Sullia.

