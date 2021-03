Patricia Bullrich pide que el Gobierno autorice la vacunación en farmacias

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, alertó que "llega la segunda ola" de casos de coronavirus "sin vacunas" disponibles en la Argentina y advirtió que "el país no se puede parar de nuevo", a la vez que pidió al Gobierno que autorice a las farmacias a poder aplicar las dosis para avanzar en la "democratización" de la campaña. "Llega la segunda ola sin vacunas", se quejó la referente opositora.

La ex ministra de Seguridad se reunió con el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, para exigirle al Gobierno nacional que "autorice a las farmacias a brindar el servicio de vacunación contra el COVID-19, para democratizar el acceso a la vacuna, terminar con los vacunados VIP, cuidar a nuestros adultos mayores e incrementar la inmunidad colectiva".

Tras el encuentro, la ex diputada nacional señaló en su cuenta de Twitter: "Con Marcelo Peretta proponemos la democratización de la compra de la vacuna, provincias, obras sociales, todos los sectores de salud y usar las farmacias y toda la infraestructura". A la vez, Bullrich subrayó que, ante la posibilidad de que se produzca en la Argentina una segunda ola de contagios de coronavirus, "el país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar".

Llega la segunda ola sin vacunas. Con @MarceloPeretta proponemos la democratización de la compra de la vacuna, provincias,obras sociales, todos los sectores de salud y usar las farmacias y toda la infraestructura. El país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar pic.twitter.com/XlCJDuATFz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2021

Por su parte, el sindicalista expresó: "Que las vacunas se apliquen en farmacias. El farmacéutico puede informar las incompatibilidades y secundarismos que preocupan a la gente". "Si nos hubieran dejado vacunar desde el principio, ya habríamos inoculado a 5 millones de argentinos", aseguró.

Hasta el momento, la campaña de vacunación contra el COVID- 19 registra un total de 2.805.153 dosis aplicadas: 2.289.249 personas recibieron la primera, mientras que 515.904 completaron el esquema de vacunación.

Fuente: Noticias Argentinas