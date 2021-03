Carasso y Mestre aseguran que ganaron la interna, desde Sumar piden prudencia

Mientras el espacio Convergencia celebra en la Casa Radical, desde Sumar advierten que los números no son definitivos. Votaron más de 30 mil personas en toda la provincia.

Tras las elecciones internas de este domingo, Marcos Carasso se había convertido en el nuevo presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical en una jornada crucial de cara al armado electoral opositor para las elecciones de medio término de este 2021.

Según las informaciones difundidas desde el oficialismo, la victoria de Convergencia (el espacio que se fortaleció tras la unidad de los sectores referenciados en Mario Negri y Ramón Mestre) se obtuvo con el 56% de los votos emitidos, contra el 44% de la alianza Sumar que llevaba como candidato a Rodrigo De Loredo.

Votaron más de 30.500 personas en toda la provincia, por lo que se superó cómodamente la participación que los estatutos internos establecen como base necesaria para validar la elección (el 10%).

No obstante ello, desde Sumar afirman que los resultados finales no están e, incluso, puertas adentro, entienden que hay números que podrían darle la victoria a De Loredo en el tramo provincial. "No hay ningún número oficial", señalaron desde el espacio interno opositor a La Nueva Mañana.

“Pedimos prudencia. Los números finales y oficiales aún no están. Adjudicarse el resultado es faltarle el respeto a todos los radicales que hoy participaron de una elección histórica”, escribió el legislador Orlando Arduh en su cuenta oficial de Twitter, mientras que los representantes de Convergencia celebraban su victoria en la Casa Radical.

Pedimos prudencia. Los números finales y oficiales aún no están. Adjudicarse el resultado es faltarle el respeto a todos los radicales que hoy participaron de una elección histórica. — Orlando Arduh (@oarduh) March 15, 2021

El titular de Línea Córdoba, Javier Fabre, otro de los espacios que forma parte de Sumar, salió al cruce de sus opositores internos pasadas las 23. "Los mismos de siempre quisieron proscribir a Sumar y dijeron que no cumplíamos con los requisitos para competir. Acto seguido, la Justicia los desmintió. Hoy, los mismos de siempre, dicen que ganaron sin tener un solo dato oficial. Sean serios una sola vez", acusó.

Le exigimos a la Junta Electoral que no cometa otra grosería y que comience con la carga oficial de los resultados. Son las 23 Hs. Por respeto a los miles de afiliados que participaron en la elección, NO HAGAN OTRO PAPELÓN! — Javier Horacio Fabre (@JAVIERHFABRE) March 15, 2021

En un comunicado oficial del espacio, Sumar señala que “por el momento, nuestros cómputos nos arrojan una diferencia a nuestro favor importante en el interior. Todavía seguimos recibiendo actas de circuitos que pueden ser finalmente dirimentes en la diferencia”.

“La Junta Electoral oficialista, la misma que intentó proscribirnos, no ha publicado ni da a conocer ninguna información oficial, ninguna carga de actas ni de resultados en los departamentos ni en los circuitos. El oficialismo partidario ha sido el responsable de todo este proceso, por eso le pedimos que si se autoadjudican un triunfo, que a nosotros no nos consta, que publiquen algún dato oficial”, señalaron.

Sobre este punto, sostuvieron: “Le pedimos al oficialismo de Mestre y Negri que actúe con prudencia y responsabilidad. Demasiadas trabas tuvo este proceso, ya esta sociedad quiso impedir nuestra participación y tuve que ser un juez el que ordenara los comicios en el radicalismo. La gente espera de los dirigentes políticos transparencia y seriedad. Cierto es que Mestre y Negri pretendían un resultado aplastante, por el manejo durante décadas de las estructuras del partido. Es absolutamente irresponsable cuando sus propios cómputos arrojan diferencias de más menos el 1% de los votos, no actuar con la seriedad debida”.

“Desde Sumar comunicaremos los resultados con la seriedad y precisión con la que siempre nos hemos manejado en este proceso, porque forma parte de los valores que queremos representar hacia la sociedad”, afirmaron.

Contento por lo que asegura es la victoria de su espacio interno, Ramón Mestre definió el resultado como “un triunfo de la democracia partidaria”. “Costó mucho, en el medio hubo situaciones complejas pero hoy el radicalismo de Córdoba eligió a dos intendentes para conducir su futuro y renovar los nombres, con los mismos valores de siempre. La UCR habló desde el interior”, aseguró el ex intendente capitalino que, además, es el presidente saliente del centenario partido a nivel provincial.

“Lo de hoy es una muestra, un camino, de lo que va a pasar en Córdoba para terminar con los 24 años de una gestión que no gestiona en la Provincia y con un Gobierno nacional que conserva las misma prácticas que se llevaron durante los años del kirchnerismo”, vaticinó Mestre.

Por su parte, Mario Negri saludó a los integrantes de su espacio a los que también señaló como los ganadores de la disputa interna. "Mañana todos los radicales unidos, Córdoba nos necesita", señaló el diputado nacional y uno de los hombre clave en el armado nacional de la alianza Juntos por el Cambio.

Felicitaciones a @marcoscarasso y @LiliRuetsch, nuevos presidente y vicepresidente de la @UCRCBA.

Un gran abrazo a @DiegoMMestre, reelecto como presidente del @ctecapital.

Gracias a todos los militantes de Convergencia.

Mañana todos los radicales unidos, Córdoba nos necesita! pic.twitter.com/HNHN17MD3S — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 15, 2021

De confirmarse el resultado, el intendente de General Cabrera llegará a la Presidencia partidaria acompañado en la fórmula de otra jefa local, la intendenta de Ticino, Liliana Ruetsch.

Además de triunfar en la mayor cantidad de circuitos del interior provincial, Convergencia también se impuso en la Capital y en la rama de la Juventud del partido. Diego Mestre será el titular del radicalismo local, mientras que Constanza Córdoba Acosta es la nueva presidenta de la Juventud Radical. Ambos dirigentes llegan a la alianza interna desde su militancia en Confluencia, el sector mestrista al interior de la UCR cordobesa.