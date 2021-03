Anulan toda las condenas contra Lula y podrá volver a ser candidato

Un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las condenas contra el ex presidente y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros.

Un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las condenas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros debido a la supuesta parcialidad de la Fiscalía y el ex juez y ex ministro Sérgio Moro.

Fachin tomó esta decisión al hacer lugar a un habas corpus impuesto por la defensa del ex presidente Lula en el marco de las causas impulsadas por la hoy cuestionada Operación Lava Jato.

Tras la medida cautelar, el líder del Partido de los Trabajadores recupera inmediatamente sus derechos políticos, lo que le permitiría competir electoralmente en 2022.

Los tres casos que involucran a Lula deberán pasar a la justicia federal en el Distrito Federal, Brasilia. El juez que reciba los procesos podrá resolver mantener las condenas o reiniciar la instrucción.