Santiago Cafiero confirmó que no concurrirá a la Asamblea Legislativa

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el resultado de su test sobre Covid-19 dio negativo, luego de haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero que para cumplir con el protocolo no asistirá al Congreso el 1 de marzo.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó el jefe de Gabinete a través de su cuenta de Twitter.

Ayer, la Ministra de Salud de la Nación dio a conocer que el testeo que se había realizado de modo preventivo antes de su presencia en el Congreso durante el discurso presidencias del próximo lunes había dado positivo. Por esa razón, Vizzoti estará ausente. Cafiero, siguiendo lo recomendado por las autoridades sanitarias, tampoco será de la partida.