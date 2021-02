Alexander Medina vuelve a confiar en Joel Soñora para ir a La Plata

De cara al partido de mañana ante Gimnasia, el "Cacique" Medina repite el equipo que venció a Patronato. El ex Boca otra vez será el encargado de la creación a pesar de que no dejó la mejor imagen.

Equipo que gana no se cambia, dice un histórico cliché, repetido pero real. Y parece que el DT de Talleres Alexander Medina hará aplicación de esa frase, ya que de cara al duelo de mañana ante Gimnasia La Plata, a las 19.15, por la 2° fecha de la Copa de la Liga Profesional.

A pesar de que no fue el mejor rendimiento en el triunfo albiazul sobre Patronato de Paraná en la fecha inicial, entre la escasez de refuerzos y lo corto del plantel no hay demasiadas variantes. En ese sentido, Joel Soñora no estuvo a la altura de lo esperado en su función de creación pero lo mismo sería otra vez tenido en cuenta para ser encargado de la creación.

De todas maneras, la performance del primer tiempo de ese partido lo convenció para no realizar movimientos, reconciendo a la vez que no fue la mejor imagen la que dejó en el complemento.

En definitiva ante Gimnasia será con Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Federico Navarro y Juan Méndez; Diego Valoyes, Joel Soñora y Franco Fragapane; Carlos Auzqui.