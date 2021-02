Belgrano deberá pagar las roturas del vestuario de Barracas Central

Malas noticias para Belgrano. La primera gestión del nuevo presidente Luis Artime será indemnizar a Barracas Central por 107 mil pesos. Es que el Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA falló a favor del club de Claudio Tapia (titular del ente máximo del fútbol argentino) en relación a los incidentes ocasionados aquel 12 de diciembre de 2020 en el partido ante Belgrano por la Primera Nacional. La entidad "Pirata" fue sancionada con una multa por destrozos en la institución barraqueña.

"Se dispone que el Club Belgrano de Córdoba, deposite en la Tesorería de AFA, dentro del término de diez días, la suma de 107.000 pesos en concepto de daños en las instalaciones del Club Barracas Central", menciona el Boletín N° 5856 de la Asociación del Fútbol Argentino que explica el fallo dictado por el Tribunal.

Dos meses después de ese escandaloso encuentro entre el Guapo y el Celeste de Ricardo Caruso Lombardi. El fallo salió y ahora Belgrano tendrá que resarcir a su par de Barracas Central.

En declaraciones al programa "La mesa del fútbol" de Radio Pulxo, Matías Tapia, presidente de Barracas Central, apuntó al ex DT de Belgrano, Caruso Lombardi, como principal responsable.

"No quiero entrar en polémica y hablar del fallo. Se dijeron muchas cosas, como que rompimos el vestuario a propósito, nadie haría algo así. Fue un día triste y lamentable en lo sucedido", comentó. "Fue un partido el cual el clima estuvo mal predispuesto por un personaje #carusolombardi que siempre está acostumbrado a esas cosas. No me gusta igual entrar en juego. Las cosas se solucionan hablando como corresponde".

