Para Tahiade, la Fundación Macri es "un recurso publicitario de cuarta"

El diputado nacional afirmó que la organización presentada por el ex presidente no existe "en la Inspección General de Justicia ni en ninguna dependencia provincial".

El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), calificó este miércoles como "un recurso publicitario de cuarta" el anuncio del ex presidente Mauricio Macri de lanzar una fundación que lleva su nombre y aseguró que "no existe" esa ONG en ningún registro nacional.

"Me llamó la atención el anuncio del expresidente porque inscribir y registrar una fundación no se hace de un día para el otro. Me provocó sospechas y me puse averiguar y efectivamente no existe ninguna fundación Mauricio Macri en la Inspección General de Justicia (IGJ) ni en ninguna dependencia provincial", afirmó Tailhade.

Al hacer referencia en declaraciones a AM 750 a la decisión de Macri de crear una fundación que lleva su nombre, el diputado nacional consideró que se trata de "todo un recurso publicitario de cuarta con el que hizo ese anuncio", al afirmar que "detrás de eso es una cascara vacía".

Tras señalar que "para constituir una fundación hacen falta muchos requisitos y fundamentalmente un informe económico estimando por tres o cuatro años el dinero que va a recaudar la fundación", sentenció: "No lo veo a Macri consistente para informar sobre este tema".

"No sé si es un posicionamiento en la interna, pero es una persona que fue dos veces jefe de Gobierno de la ciudad mas importante, fue presidente de la Nación y es el principal dirigente de la oposición que quiere hacer política a través de una ONG", enfatizó Tailhade.

Finalmente, el legislador del Frente de Todos analizó: "Si quiero transformar la educación, qué más quiero que ser presidente o jefe de un partido con representación parlamentaria".

De esta forma hacía referencia a la decisión del expresidente de no postularse como candidato en las próximas elecciones.

Noticia relacionada: