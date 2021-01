Juniors y Racing se vuelven a cruzar, como desquite de la pandemia 

Racing de Nueva Italia y General Paz Juniors se miden mano a mano, cara a cara, en una final anticipada que tuvo como antecedente inicial al último partido antes de la pandemia, allá por marzo de 2020, y que tendrá su revancha este domingo, con las mismas características de partido trascendental.

La pandemia y los contagios de Covid 19 motivaron a la suspensión de un campeonato que estaba en marcha, dejando un poco de sabor a injusticia pero a la vez, con las mismas necesidades de demostrar ilusiones y aspiraciones de campeonato.

El domingo, en cancha del "Albo" desde las 17, las dos instituciones juegan sin margen de error en busca de sobrevivir en el impiadoso Regional Amateur, luego de 10 meses de inactividad. El parate fue letal para muchos clubes de la categoría que desistieron de participar a punto de morir de inanición, pero en este caso, otra vez Juniors y Racing dan muestras de sus ambiciones de poder logar el ascenso y llegar al Federal A, incluso en las adversas situaciones en la que se encuentran desde lo económico bajo el olvido del mismísimo Concejo Federal.

FINAL - GANÓ RACING

Racing 1-0 Juniors

⚽Herrera (penal)

❌ Cali Rodríguez (RC) atajó un penal a Rosales (GPJ) en el primer tiempo.

A la academia no le sobró nada. Juniors se va con manos vacías por la poca eficacia de sus delanteros. pic.twitter.com/sNqIZYOxJM — Fede Borello (@Fedeborello9) March 16, 2020

Aquel 15 de marzo en un vacío "Miguel Sancho", ya con el inminente aislamiento ya no se permitió el calor del hincha en el estadio, la victoria quedó para el local por 1 a 0, con gol de Herrera, de penal. El goleador luego emigró a Maipú de Mendoza, sin embargo se pudo despedir sin darse cuenta con el gol del triunfo en el clásico.

Antes de eso, el elenco de barrio General Paz falló un penal, en los pies de Paulo Rosales, sucumbiendo ante los reflejos de Leonardo Rodríguez. Ambos protagonistas se volverán a enfrentar y ver las caras el domingo, como desquite de aquel partido. Y sobre todo, empezando de cero porque ese cotejo al final no sumó puntos en el saldo general ya que la organización resolvió que todo vuelva a foja cero, circunstancia que favorece al "albo" pero que a la vez lo pone en una situación de presión. Sobre todo después de la derrota a manos de Argentino Peñarol. Ambos tienen tres puntos aunque "La Academia" cuenta con un partido menos, lo que lo deja un escalón más arriba.

No pueden especular. Si Juniors no consigue los tres puntos, quedará casi eliminado. Racing tampoco puede tirarle la responsabilidad porque el sorprendente Unión de Oncativo se perfila como sorpresa y no dará tregua hasta el final. Un derby que siempre trae historia y que en este caso deja asuntos por resolver, a pesar de ese último partido que solo terminó siendo un recuerdo sin puntuación. Pero que tiene latentes las mismas ganas y heridas para que el domingo sea el plato fuerte del Regional Amateur, a todo o nada.