"Queremos ser el proyecto de fútbol femenino más grande Córdoba"

El Club Integral de Fútbol Femenino nació el 5 de febrero del año pasado con el objetivo de promover el fútbol de inferiores en las niñas. Y a pesar de que su génesis estuvo contextualizado por la pandemia, el proyecto no se frenó y marcha a paso firma. Tan es así que se armó un plantel para participar de la Liga Cordobesa de Fútbol.

“La idea surge con el fin de resolver una problemática que hay, y es el fútbol de inferiores en las mujeres. Trabajarlas en la formación desde las bases. Hacer un proceso completo. Como tengo torneos de fútbol, empecé a buscar jugadoras de distintos lugares y clubes y armamos un equipo, un seleccionado, estamos haciendo la pretemporada y Defensores Central Córdoba nos presta el nombre para poder iniciar en la Liga Cordobesa, en la división B y aspiramos a ascender rápido”, explica Martín Hermosilla, el gestor de esta iniciativa. Lo dice firme, convencido. Se nota en su voz que tiene ambiciones grandes para que el fútbol femenino crezca en Córdoba.

“La gente de Defensores Central Córdoba apostó por nosotros, les gustó el proyecto. Le agradezco a Gerardo Betucci. Aclaro, el proyecto es independiente. Se autosustenta”, cuenta Hermosilla, que es neuquino y pretende ampliar Integral Fútbol Femenino abriendo una sede en su provincia.

El también entrenador del plantel mayor contó: “Se armó un lindo seleccionado. Jugamos amistosos el año pasado ante Belgrano, Lasallano, Camioneros y obtuvimos buenos resultados. Hemos ido armando nuestras inferiores, con equipos sub-10, sub-15, sub-16, Reserva. Se han ido sumando muchas chicas. Son unas 42 futbolistas. Hemos crecido rapidísimo”.

A propósito, han sumado jugadoras como Celeste Ledesma, ex mediocampista de Racing de Nueva Italia y Atlético Carlos Paz, Micaela Brondino, ex Sportivo Brasil de Carlos Paz, Lourdes Tejedor, ex Las Flores, Romina Brondino, ex Belgrano, entre otras. “Sumamos a la arquera Marcela Theiler, que vimos en un torneo challenger, muy buena, alta, nos parecía raro que no atajara en ningún equipo de la Liga”, narra Hermosilla, que cuenta que en el club tienen un entrenador exclusivo para las arqueras (Nahuel Loayza).

Ledesma y Brondino, con pasado en Carlos Paz, se sumaron a Integral Fútbol Femenino.

“Le damos mucho hincapié en el entrenamiento. Los entrenamientos son con una metodología de fútbol profesional”, le cuenta a LA NUEVA MAÑANA Hermosilla, que hará dupla técnica con Julián Ferreyra.

El proyecto se basa mucho en las inferiores. Y se enorgullecen en decirlo y en contar que tienen un equipo sub-14 de mucho nivel. Tan es así que ya hay dos chicas que se sumarán a Belgrano. Por tal motivo, están buscando un torneo en el que ellas puedan participar y tener competencia para que ese nivel sigue creciendo.

Entonces, Hermosilla exclama: “Queremos ser el proyecto de fútbol femenino más grande Córdoba. Pensamos llegar en breve a las cien chicas. Y abriremos una nueva sede en zona norte. Estamos poniendo mucho énfasis. Tengo muchas esperanzas en este proyecto. Apuntamos a las inferiores, tener unas inferiores de muy buen nivel”.

