Mauro Zárate: "Estando así, no me sirve estar en Boca Juniors"

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate, de 33 años, sorprendió con sus declaraciones luego de la consagración del equipo en la Copa Maradona, donde puso en duda su continuidad en el equipo, ya que no tuvo los minutos deseados en la Copa Libertadores.

"Estando así, no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores. Es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar", contó el atacante que dejó su club de nacimiento, Vélez Sársfield, envuelto en muchas polémicas y con acusaciones de "traición".

"Ganar la Copa Maradona fue una sonrisa que nos dimos a nosotros y a los hinchas. La jugué casi toda, Miguel (Russo) me había pedido eso. En la Libertadores no me tocó casi nunca, siempre ahí esperando que me den la chance", sentenció además de valorar el título: "Muchos equipos están de vacaciones y nosotros levantamos una copa".

Mauro Zárate, en @LiberoTyC: "Estando así, no me sirve estar en el club. No terminé siendo lo importante que quería ser". pic.twitter.com/9fYKDiewI1 — TyC Sports (@TyCSports) January 19, 2021



Con relación a su producción, remarcó: "Siempre me exigí mucho y cuando no me salió lo que quise hacer, soy de quedarme callado. Mi trabajo es hacer goles, desequilibrar, generar fútbol y ocasiones de gol".

Para cerrar, Zárate sentó polémica desde lo mediático que genera Boca. "Que a Boca le vaya mal, vende más, es así, todos hablan de eso cuando las cosas no salen bien".