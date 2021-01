Con coronavirus, murió el reconocido bailarín de tango Juan Carlos Copes

Este sábado, el reconocido bailarín de tango Juan Carlos Copes falleció a los 90 años mientras se encontraba internado tras haber contraído coronavirus. "Fue todo muy rápido. Falleció mi papá. Su brillo quedará intacto en las estrellas y en la historia del Tango Danza por siempre", escribió su hija Johana, también bailarina del 2x4, en su cuenta de la red social Facebook para dar la triste noticia.

El artista, nacido en 1931 en el barrio porteño de Mataderos, fue el principal promotor del tango danza como estilo coreógrafo, luego de que la reconocida música rioplatense se difundiera internacionalmente. El vínculo de Copes con el tango fue natural: mientras su madre lo paría en la casa familiar, su abuelo materno, Juan Berti, tocaba el piano junto a unos amigos en el patio.

En 1951 el artista se presentó junto a María Nieves Rego en un concurso de baile en el Luna Park y compitió con 300 parejas: el primer puesto que logró en esa ocasión fue el despegue de una carrera que duraría más de medio siglo en las pistas.

Junto a su histórica pareja, María Nieves Rego, en un pasaje de la película Un Tango más

Sus movimientos al ritmo del tango llegaron al final en 2016, cuando una mala praxis en una operación intestinal complicó sus músculos.

"Extraño mucho el escenario porque vivo pensando en tango. Siempre me sentí un embajador sin cartera en el mundo y creí que iba a ser reconocido en mi país, pero no pude bailar mi último tango", lamentaba Copes en una entrevista que brindó en septiembre de 2020. "Mi problema es la lumbalgia que se me hizo por aquel caso de mala praxis, no puedo caminar ni 50 metros. De todas formas, estoy bien de salud, tanto física como mentalmente", agregó en esa oportunidad.

Pese a ser uno de los principales exponentes del tango danza, en los últimos años cayó en una dura crisis económica.

Fuente: Noticias Argentinas