Pérez anunció a Olave y a "Teté" como técnicos si gana las elecciones 

El ex gerenciador y candidato a presidente por "Siempre Belgrano" mostró algunas cartas más la promesa de ascenso.

Armando Pérez, candidato a presidente de Belgrano por el grupo "Siempre Belgrano" en las elecciones del 6 de febrero, presentó sus propuestas y acciones de campaña, donde la promesa de ascenso como eje fundamental además de declarar que los entrenadores serán Juan Carlos Olave y Esteban González si es elegido conducción.

"Apuntamos a buscar una identidad bien de Belgrano como para empezar a trabajar ya, no al otro día de los comicios. No hay tiempo. Pero decidimos que Juan Carlos Olave y Esteban González van a ser los técnicos de Belgrano", anunció el ex gerenciador y presidente.

Por momentos hizo bromas, participó en soledad en el acto proselitista y presentó además la idea de un Orfeo Central Park además de presentar convenios con la cadena de supermercados por su gran relación con el empresario Euclides Bugliotti. No dejó entrever ningún otro miembro de la lista.

Sobre el padrón de socios a utilizar dijo: "No entiendo que estemos discutiendo esto. Espero la Junta Electoral definirá eso y espero se mantenga en lo que dice el estatuto de Belgrano".

Asimismo buscó distanciarse del actual presidente Jorge Franceschi y pegar al grupo "Amás Belgrano" como responsables del momento, además de ubicarlos del lado del otro competidor en las urnas, Luis Artime.

"Franceschi fue un hijo para mí y creí que era el indicado. Sin embargo en la administración no conocemos los números. En lo deportivo fracasaron totalmente. Cuando uno cree que sabe de todo se termina equivocando".

La otra figura representativa presente fue la ex "Leona" y campeona del mundo con la Selección Argentina de Hockey sobre Césped femenino Soledad García, quien sería embajadora o encargada de deporte federado. También acompañó el ex jugador José María "Colorado" Suárez.