El "Chicho" Serna criticó a los jugadores de Boca

"Este no es el Boca que quieren ver los hinchas", afirmó el ex mediocampista colombiano muy enojado con la "actitud" de los futbolistas.

El fracaso de Boca en la Copa Libertadores movió los cimientos del nuevo ciclo del Xeneize y se desató una lluvia de críticas de los hinchas por la actitud.

Uno de los críticos fue el colombiano Mauricio Serna.

El ex mediocampista de Boca dialogó con TyC Sports y disparó con todo: "Este no es el Boca que quieren ver los hinchas. Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Copa Libertadores. Es muy triste lo que pasó".

Además "Chicho" cuestionó a los jugadores por no frenar a Soteldo, la figura del Santos: "En la primera hay que tirarlo a la tribuna para que se dé cuenta que está jugando una semifinal de Copa. Lo de Fabra no es poner huevos, se equivoca. Los huevos en el fútbol no es solo Chicho Serna que pegaba una patada. Huevos tenía Riquelme que siempre jugaba, Palermo que siempre hacía goles y Córdoba que la sacaba del ángulo siempre".