Frank Darío Kudelka continuará siendo el técnico de Newell's

“Hace un año y medio que Kudelka es el técnico de Newell’s, Frank forma parte de este proceso”, expresó Sebastián Peratta, director deportivo del club rosarino, en medio de un sinfín de rumores sobre la partida del entrenador.

Además el ex arquero dijo que se juntará en privado con el DT: “Lo que tengamos que decir será de manera privada como corresponde en este tipo de situaciones. Lo que yo tenga que hablar con Frank lo hablaré en ese ámbito”.

"Tenemos que reforzar el equipo y darle la mayor cantidad de alternativas a Kudelka que las que tiene hoy a disposición, entendiendo la importancia de los torneos que vamos a jugar próximamente. Ojalá lo podamos llevar adelante. Tenemos claro que en tres o cuatro posiciones del equipo debemos darle más alternativas al entrenador. Ya está hablado. Lo que vayamos a buscar va a ser al máximo de nuestras posibilidades, aunque no sabemos cuáles van a ser esas posibilidades porque recién termina el torneo para nosotros”, contó.

"Pensar que porque en la Copa Maradona no nos fue bien estamos en una crisis, no es real. No nos pone contentos pero acá no hay ninguna crisis, eso no es real para nada”.