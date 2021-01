Una hija de Paul McCartney dirigirá un documental sobre los estudios Abbey Road Cultura 14/01/2021 "If These Walls Could Sing" se titulará el trabajo que estará a cargo de Mercury Studios, en un año donde se festeja el 90° aniversario de los míticos estudios de grabación.

"If These Walls Could Sing" se titulará el trabajo dirigido por Mary McCartney. Foto: gentileza.