Caruso Lombardi dejó en claro que no quería irse de Belgrano

El ex DT de Belgrano Ricardo Lombardi habló de su salida del club, no del todo clara, donde deslizó la intención de poder regresar a dirigir al equipo si le ganaban el fin de semana pasado a San Martín de San Juan.

"Se lo dije al presidente, para mí, ante Alvarado tendríamos que haber estado nosotros y después de clasificados que venga Teté. La dirigencia es muy correcta, ellos no sabían que renunciaba el jueves", contó en radio Impacto, en el programa "Futbolémicos".

Es que mientras especulaba con su retorno, la dirigencia armó el comunicado oficial con su renuncia y no hubo vuelta atrás. "Decidí aislarme, inmolarme, pero cuando Belgrano comunicó eso ya no puede desdecirse. Es la realidad, queda improlijo, acepto entonces esta decisión, son gente de bien, pero me hubiera gustado continuar", agregó.

Bueno se termino un ciclo muy lindo con muy buenos resultados , gracias al club BELGRANO , a sus jugadores , dirigentes , auxiliares e hinchas, un lugar maravilloso, de los mejores en 3O años de carrera, pero no puedo dirigir de afuera , la maldad de AFA lo hizo posible. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) January 5, 2021

"Quiero agradecer a Belgrano porque es uno de los mejores que dirigí en mi treinta años de carrera. Dios quiera que los jugadores estén 10 puntos para ascender. Felicito a toda la gente", se despidió, para después contar el diagnóstico actual. "Yo le dije a los dirigentes que iba a pasar todo esto, no le erré ni en una coma. Yo sabía que el primer tiempo no íbamos a andar bien, no lo puedo decir. Me iba comunicando con Chumba. Me importa un pomo el presidente de AFA. Nos organizaron una emboscada en Barracas Central, nos llenaron de sal y brujerías el banco, desarmaron el vestuario y metieron gente disfrazada de basurero".

De hecho, para reforzar su idea de querer continuar al punto que presentó una carta documento en AFA y Recurso de Amparo para poder dirigir ante Alvarado.

"Si Franceschi le quiere pedir perdón a Miadosqui es cosa de él, le estás pidiendo perdón a alguien que te va a cagar. Son Socios Miadosqui y Tapia. Anoten el próximo equipo que asciende es Peñarol de San Juan", añadió Caruso.

"Me siento estafado por esta gente, no quería que perjudiquen a Belgrano. Si no fuera una final no renuncia ni mamado. La charla técnica la di yo el viernes hasta la 1 de la mañana y subieron al micro", cerró diciendo el ex DT "Pirata".

@fedejelic @fedejelic la bronca de Caruso es con AFA y hacia allá van los reclamos El paso al costado fue para no perjudicar al club. Ayer presentamos amparo para que pudiera dirigir el domingo. La dirigencia no esperó la resolución. También es entendible https://t.co/oHHITyqUvD pic.twitter.com/Ps671spbjY — guillermo dragotto (@guillemdr) January 5, 2021

Noticia relacionada: