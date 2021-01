Los ídolos de la Selección de 1978, Ardiles y Luque, con coronavirus

El ex delantero, de 71 años, fue internado en la terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, en Mendoza, tras complicarse el cuadro que le fue diagnosticado a fines de 2020.

Osvaldo Ardiles y Leopoldo Jacinto Luque, dos de los futbolistas campeones del mundo con la Selección argentina en 1978, contrajeron coronavirus, aunque el caso del delantero goleador es el más delicado por encontrarse internado en terapia intensiva.

El ex delantero, de 71 años, fue internado en la terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, en Mendoza, tras complicarse el cuadro de coronavirus que le fue diagnosticado a fines de 2020.

"Estoy bien, controlado con medicamentos, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio", había bromeado Luque, al enterarse de la noticia.

Pero en las últimas horas, según publicó el diario mendocino Los Andes, comenzó a sufrir una saturación de oxígeno muy baja, por lo que fue hospitalizado.

Luque fue el segundo goleador de la Selección en el primer título del mundo en 1978, con cuatro tanto, detrás de Mario Alberto Kempes.

El caso de Ardiles, que vive en Inglaterra, es más leve, ya que por el momento se recupera en su domicilio, junto a su mujer, que también dio positivo.

"Toda la fuerza a mis amigos Osvaldo Ardiles y Leopoldo Luque. A meterle garra. Van a salir adelante! Abrazo del alma, campeones del mundo!", tuiteó al respecto el arquero de aquel equipo, Ubaldo Matildo Fillol.

Fuente: NA