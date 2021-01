Funeraria confundió los cuerpos de las jóvenes que murieron en accidente

El comienzo de 2021 inició con la trágica noticia de la muerte de tres jóvenes en un accidente ocurrido en avenida de Circunvalación, a la altura del barrio Hogar Clase Media. El Peugeot 408 perdió el control y chocó contra el guardarraíl, dando varios tumbos y cayendo a un barranco.

Por el episodio, dos mujeres -Eliana Benítez y Candela Martínez Bonaldi- y un adolescente de 17 años, fallecieron. Mientras que, otros tres jóvenes resultaron gravemente heridos.

El sábado a la mañana, las dos jóvenes fueron veladas en la casa de sepelios Caruso de Juan B. Justo y un insólito hecho se conoció en las últimas horas: la empresa confundió los cuerpos de ambas mujeres.

“En la Morgue me dijeron que el cuerpo de mi hermana estaba bien, que no hacía falta reconocerla porque íbamos a poder velarla a cajón abierto. “Vuelvo a casa, y me llaman para decir que ya habían buscado el cuerpo en la Morgue, que estaba muy golpeado y que ellos sugerían que fuera a cajón cerrado. Entonces, les dije que de ser así, queríamos verla", relató la mujer a Vía País y reflejado por El Doce.

“La velamos a cajón cerrado. Estuve una hora llorando sobre el supuesto cajón de mi hermana”, agregó Nadia. Quien se percató del error fue la mamá de Candela Bonaldi, a quien velaban luego de Eliana Benítez: “Cuando nos acercamos, la madre de Cande nos pregunta si Eli usaba anillos. Ellos no habían podido ver el cuerpo".

Tras esta revelación, la familia Benítez se contactó con Caruso y pidió que abran el cajón que está todavía en la casa funeraria. “Cuando mi mamá llegó a la empresa primero no querían abrir el cajón, pero después accedieron. Cuando lo abrieron, mi mamá corroboró que quien estaba ahí era mi hermana, y el cuerpo de Candela era el que nosotros habíamos velado y enterrado".