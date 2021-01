Unidad y plurinacionalismo: lamentable convocatoria de Evo Morales

Especial para La Nueva Mañana

Es lamentable la convocatoria del ex presidente de Bolivia para constituir una “RUNASUR (sic) de los pueblos”. Bajo la excusa de volver a reunir a los pueblos y las naciones (usamos el término de modo convencional, porque la única nación es Latinoamérica) que el neoliberalismo en el poder en varios países dispersó y abandonó, Evo está en realidad haciendo un llamamiento a aumentar y legitimar la balcanización y la fragmentación de Latinoamérica. Esto es así porque la médula de su convocatoria es para que los “pueblos originarios” se esfuercen dentro de cada nación para constituirlas en “Estados Plurinacionales”, como el Estado boliviano. El sólo hecho de llamar ingeniosamente a su proyectada construcción política “RUNASUR” en lugar de UNASUR, es de entrada una reivindicación indigenista respecto a los “runas” nativos.

El establecer en la misma Constitución el carácter de “plurinacional” de Bolivia fue un grave error, o en todo caso una necesidad para lograr la suma de distintas parcialidades altoperuanas indígenas para enfrentar y derrotar a la derecha antinacional. Pero no hay por qué hacer de la necesidad virtud. Ya el mismo Evo experimentó los inconvenientes de gobernar con varias “naciones originarias” dentro de Bolivia: unas “naciones se negaban a admitir que una carretera de importancia estratégica y articuladora del espacio nacional pasara por “su” territorio; otra se negaba a que se construyera un dique sobre “sus” ríos y otra, en fin -pero hay más- negociaba directamente como “nación soberana” con los monopolios petroleros para entregarles en concesiones leoninas “su” precioso oro negro, que es de todos los bolivianos. Si una parcialidad étnica es mayoría en un país, es justo y lógico que lo gobierne -para todos- pero no que lo divida. Y si es minoría, que luche junto al resto del pueblo para hacer valer sus derechos, pero no para fracturarlo.

Balcanización étnica

Y es curioso que después de haber experimentado estas y otras dificultades propias de un “estado plurinacional (que es una construcción aún más laxa que una Confederación) Evo Morales pretenda recomendarlo para otras latitudes. Ya la delegada Sonia Gutiérrez de la “nación originaria” maya de Guatemala, se comprometió, al terminar el reciente Encuentro de Pueblos y Organizaciones del Abya Yala (otra fantasía inexistente), a que al volver a Guatemala lucharía por convertir a la patria de Juan José Arévalo y Miguel Ángel Asturias en otro Estado “plurinacional”, en vez de bregar por la gran idea históricamente progresiva de la Unidad Centroamericana por la que tantos guatemaltecos dieron su vida, como Justo Rufino Barrios y otros como él. En momentos en que los pueblos buscan unificarse en grandes espacios soberanos y sólo el imperialismo piensa lo contrario, los dirigentes indigenistas y etnopopulistas impulsan decididamente la fragmentación nacional, la balcanización étnica, que aumentará aún más la que actualmente padecemos. Es correcto reconocer a las parcialidades indígenas el status de Propiedad Comunal que destruyeron los liberales en el Siglo XIX para despojarlos de sus mejores tierras, como lo es igualmente reconocerles su derecho a desarrollar su cultura propia y su lengua, sin sabotear el idioma castellano aglutinante y vertebrador (bilingüismo) y sin repudiar a aquellos grupos que voluntariamente quieran asimilarse a la sociedad global –como de hecho está ocurriendo- y abandonar lo que para ellos es un ghetto indeseable. La libertad de elección ante todo.

No podemos ir contra nuestros propios intereses

Ni qué decir que estos reconocimientos tienen un límite: la estatalidad y la soberanía territorial, que serán siempre los de la entidad mayor y -ésta sí- originaria. No podemos admitir más Estados que los existentes. No podemos ir contra nuestros propios intereses como latinoamericanos, contra la corriente de la historia. Respeto a las minorías, mejoramiento de su calidad de vida, sí. Nuevos estados soberanos, no. Cada nuevo Estado “originario” que se cree será presa fácil, con todos sus recursos naturales, de las corporaciones y el imperialismo. Es explicable que el explotador extranjero –de EE.UU., Alemania, Francia, Inglaterra- alimenten al indigenismo fundamentalista y balcanizador, proveyéndolo financieramente a través de distintas “fundaciones”, ONGs e instituciones similares, además de darle espacios desmesurados en la prensa comercial hhegemónica. A ellos les conviene nuestra dispersión, que es debilidad. A nosotros, no.

De paso sea dicho: ¿Por qué las tribus y restos de tribus indígenas son los pueblos “originarios”? Originarios somos todos los nacidos en el suelo americano, y los únicos no-originarios son los extranjeros. Pero los descendientes de los Bustos de Córdoba, por ejemplo, que hace cuatro siglos habitan en la Argentina ¿son menos originarios que los araucanos de Calcufurá que se establecieron en nuestras llanuras recién en el siglo XIX, después de haber exterminado a traición a los voroganos? Y lo mismo diremos de los hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes italianos, judíos, franceses, alemanes o árabes e tutti quanti. Todos ellos son “originarios”. Lo correcto sería que estas etnias se llamaran a sí mismas “pueblos antiguos” o “más antiguos”, pero no que pretendan la exclusividad de un origen que los demás también tenemos, en cuyo caso no habría nada qué objetarles.

Por lo demás, la antigüedad y la originariedad por sí mismas no otorgan derechos especiales. Lo que cuenta, más que este concepto meramente estático, es el aporte que a la comunidad ha realizado cada colectividad, sea en la producción material, las artes, la técnica, la política, la organización social, siempre que no haya sido hecho en desmedro de otra parte de la sociedad nacional, obviamente.

En realidad, la inmensa y abrumadora mayoría de los latinoamericanos somos mestizos. Algún mestizo, que tiene mezcladas sangre “originaria” y sangre francesa, por ejemplo, puede declarar que -en virtud de esa parte de sangre indígena que corre por sus venas- él es miembro de un “pueblo originario”. Pero, con el mismo derecho, otro en igual situación podría proclamar a los cuatro vientos que él es francés… Ambos están equivocados: ni uno es “originario” ni el otro es “francés”, aunque quieran serlo. Simplemente, son mestizos y deberían admitirlo orgullosamente.

Mucho de moda y de arbitrariedad

Finalmente, hay que señalar que en esta “onda” indigenista de “pueblos originarios” -en general, no seguida por la masa de los indígenas invocados, que fluyen a las ciudades en busca de un destino mejor- hay mucho de moda y de arbitrariedad. Especialmente en sus líderes, que no son “originarios”, sino mestizos. Tal el caso de Facundo Jones Huala, protagonista de actos de “acción directa” en el sur argentino-chileno: es hijo de una mapuche y de un granjero…¡británico! En La Falda, provincia de Córdoba, está radicado un militante indigenista que es descendiente de alemanes y que voluntariamente ha elegido ser… comechingón. Pero la raza, o la estirpe o como se quiera llamarla, no es producto de una elección deliberada como ser hincha de un club de fútbol. Es una construcción histórica de biología y cultura. Del mismo modo alguien puede pretender ser voluntariamente descendiente de marcianos, pero ninguna declaración en ese sentido lo convertirá en tal individuo si no ha nacido de una marciana. La raza, la estirpe son realidades objetivas, no subjetivas. Se pertenece o no se pertenece a un “pueblo originario”, más allá de la voluntad declarada en uno u otro sentido.

Para terminar: como hemos dichos reiteradamente, los movimientos indigenistas deberían sumar sus reivindicaciones legítimas a las del resto de los grupos, clases y colectivos que deben integrarse en un gran movimiento nacional y popular. No enarbolarlas por separado, porque así serán inofensivas y funcionales al establishment.

(*) Historiador

