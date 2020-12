Ricardo Caruso Lombardi renunció a la dirección técnica de Belgrano

Ricardo Caruso Lombardi, justo un día antes del cierre de año y a cuatro días del partido trascendental ante San Martín de San Juan, renunció al frente de la conducción técnica de Belgrano, según anunció en radio La Red. Había dicho en su momento que, si tras los incidentes ante Barracas Central le daban cuatro fechas o más de suspensión, se iría para no perjudicar al club.

Al no haber respuestas del tribunal de Disciplina, y al seguir suspendido provisionalmente, avanzó con su drástica decisión.

Con esta declaración, Ricardo Caruso Lombardi deja de ser el DT de Belgrano. Al Pirata le toca jugar el domingo frente a San Martín en San Juan. pic.twitter.com/0rRumg8tdN — SportsCenter (@SC_ESPN) December 31, 2020

"A las 5 de la mañana me desperté. El miércoles vi otra vez el fallo provisorio del Tribunal. Prefiero dar un paso al costado y no perjudicar al club", declaró.

"Hace 25 días estoy así, no saben por qué castigarme. El presidente de AFA Claudio Tapia y Pablo Toviggino se manejan con maldad. Me da pena porque Belgrano es enorme con una dirigencia espectacular", agregó. "No quiero hacerme más malasangre. Ya me agredieron en Madryn, en San Juan su presidente está haciendo lo mismo para que no vaya. El lunes presentó una denuncia porque le dije que es amigo de Tapia".

¿Y ahora? La dirigencia mostró estrépito y sorpresa ante la noticia y no se pronunció oficialmente. Sería otra vez Julio Constantín el entrenador interino ante los sanjuaninos o sino la dupla Juan Chumba con Orsi, a la espera de la dirigencia en busca o no de un nuevo DT. Un caso indeseado a fin de año.