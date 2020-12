En Córdoba, el 44,5% de las personas LGBTIQ+ se siente discriminada en la calle

Más de la mitad de las personas encuestadas dijeron sentir que en Córdoba no se respetan sus derechos.

Más de la mitad de las personas encuestadas dijeron sentir que en Córdoba no se respetan sus derechos. Foto: gentileza.

Este martes fue presentado en el Cabildo el primer relevamiento sobre violencias y discriminación a las personas LGBTIQ+ en la provincia de Córdoba, promovido por la organización Córdoba Diversa en el marco de su Campaña hacia una Córdoba sin violencias al Colectivo LGBTIQ+ 20/25. Estuvieron presentes distintas autoridades provinciales, entre ellas la Ministra de las Mujeres, Claudia Martínez, y referentes de diferentes organizaciones LGBTIQ+.

La información producida se constituye en una primera exploración sobre violencias y discriminación hacia la población LGBTIQ+ en la provincia, abordando temas relevantes con el fin de profundizar su indagación y generar una aproximación a las problemáticas de violencia y discriminación que sufren los colectivos de la diversidad sexual.

La encuesta fue distribuida por la Campaña Córdoba sin Violencias Hacia Las Personas LGBITQ+ y respondida por 354 personas. Asimismo, la toma de datos se realizó durante el último trimestre del año 2020.

Respecto a las edades de las personas encuestadas fueron acumuladas en rangos etáreos. La mayor cantidad de respuestas, un 39,8%, provienen de personas que tienen entre 21 y 30 años. Luego le sigue un 31,1% que tiene entre 31 y 40 años. En tercer lugar, un 14,4% tiene entre 41 y 50 años, un 9,9% tiene entre 16 y 20 años, y encontramos unos 14 personas que tienen más de 51 años, y sólo 3 respuestas de niños, niñas y niñes entre 10 y 15 años de edad. Es decir, el grueso de las personas encuestadas se encuentra en el rango de edad entre los 21 años y los 40.

Entre los principales resultados arrojados por el informe se destaca que para el 44,5 % de las personas LGBTIQ encuestadas los lugares donde más se perciben violencias son la vía pública y los espacios de entretenimiento nocturno y el trabajo.

Otro dato relevante, es que más del 50 % de las personas encuestadas considera que se respetan poco y nada los derechos del colectivo LGBTIQ+.

Y otro dato importante, es que la policía fue señalada como una institución que violenta y/o discrimina al colectivo LGBTIQ+. Similar a lo que sucede en la vía pública, esta institución tiene una enorme presencia en las calles, y son numerosas las situaciones en las que se dan interacciones.

Desde Córdoba Diversa destacan que "resulta preocupante que, a pesar que la mayoría sufrió situaciones de violencia o discriminación, sólo una minoría de situaciones terminan en la realización de denuncias" y que "quienes acceden a programas y planes específicos para personas del colectivo LGTBIQ+, son solo una minoría".

"En la encuesta se mostraron algunos aspectos sensibles sobre el cotidiano de esta población y los pocos mecanismos de concientización social sobre los padecimientos de las personas LGBTIQ+ y las escasas posibilidades de mediatización que existen, más allá de casos individuales. Se percibe en las respuestas la necesidad de fortalecer las redes comunitarias para articular demandas y visibilizar la discriminación y las violencias que se sufre en los diversos lugares o instituciones de la provincia, para procurar respuestas que apunten garantizar sus derechos fundamentales", agregaron desde la organización.

Y explicaron que la incorporación de nuevos indicadores son claves a la hora de conocer más profundamente los problemas y desarrollar iniciativas para abordarlos. "Consideramos que el trabajo en las organizaciones sociales constituye un elemento fundamental para optimizar el trabajo en cada uno de los ámbitos. Muchas veces, en los medios se individualizan los problemas de violencias y discriminación a personas LGBTIQ+, pero es necesario ponderar problemáticas generales que permitan el desarrollo de políticas de inclusión y promuevan el ejercicio de sus derechos", indicaron al respecto.

"Para contrarrestar a los grupos de odio y el aumento de expresiones de violencia y discriminación en la vía pública o transporte público es necesario el activo compromiso ciudadano, no sólo de quienes 13 pertenecen al colectivo LGBTIQ+, sino de todas las personas, organizaciones e instituciones comprometidas en la erradicación de violencias. La denuncia es un primer peldaño clave para entender dónde y de parte de quienes se sufren actos de violencia y discriminación. La construcción de información pública en la materia es materia pendiente. También, para que se denuncie más es necesario mejorar los mecanismos de toma de estas denuncias por parte de las instituciones policiales y judiciales y a su vez, asegurar el anonimato y la protección de las personas víctimas de violencia y discriminación que denuncian", advirtieron.

También destacaron las opiniones de los encuestados acerca de la necesidad de profundizar la Educación Sexual Integral en las escuelas para evitar la discriminación entre niñes y adolescentes, y para que las próximas generaciones no sufran los mismos problemas. A su vez, se reconoce la necesidad de instrumentar instancias de capacitación en las instituciones públicas para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+.

No obstante, la sola capacitación de personal policial, de salud, de educación, entre otras, no basta para disminuir la violencia que sufren las personas LGBTIQ+. Deben existir espacios de participación comunitaria para visualizar los problemas presentes en cada espacio particular, así como también para intervenir en los casos en los que se sigue negando el acceso igualitario a servicios y bienes a personas del colectivo.

Es clave construir conocimientos sobre las situaciones que constituyen actos de violencia y discriminación en cada lugar y espacio institucional. Compartir diagnósticos y aunar esfuerzos para profundizar las conquistas en materia de igualdad de género para mejorar calidad de vida de las personas LGBTIQ+.

Ante la necesidad de construir un primer plafón de datos para aproximarse a las problemáticas de su interés, los responsables de la Campaña confeccionaron un cuestionario que luego fue distribuido a través de la red de la Unión de Organizaciones LGTBIQ+, centros vecinales, centrales obreras, organizaciones estudiantiles universitarias, entre otras. Luego de recolectados los datos, se contó con la colaboración de la Consultora Constructo, para el análisis de los mismos y la edición del informe.

Discriminación a personas trans

Especial interés revisten los datos vinculados a la discriminación que sufren las personas trans. Alrededor del 65% de las personas trans encuestadas se sienten discriminadas en el transporte público o la vía pública y en el trabajo.

El porcentaje de personas que no realizaron denuncias frente a un acto de discriminación es preocupante, es del casi 60%. "Podemos adjudicar esta falta de denuncias a la victimización que se vuelve a sufrir al relatar la situación, como así también al miedo de sufrir discriminación por parte del personal que toma denuncias. Recordemos que 62 encuestadxs recalcaron que se sintieron discriminadxs por parte de la policía, una de las instituciones encargadas de tomar denuncias por delitos en el interior provincial", indicaron en el informe.

La presentación del primer informe en el Cabildo: