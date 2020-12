Menem continúa internado: está "estable", aunque su estado es "delicado"

"Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso", expresó la hija del senador nacional por La Rioja a través de su cuenta de Twitter el pasado viernes. Menem, de 90 años, fue internado el miércoles pasado en la clínica del barrio porteño de Palermo tras sufrir una "infección urinaria" y su cuadro se complicó en las últimas horas a causa de una arritmia.

No obstante, su estado es "estable" dentro del cuadro de salud y las complicaciones por su edad, aunque continúa en terapia intensiva.

El dos veces Presidente de la Nación fue internado tres veces en lo que va del año, la primera de ellas en junio por una neumonía bacteriana. En julio volvió a ser hospitalizado durante 25 días en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una neumonía bilateral y, tras recibir, el alta debió retornar a los pocos días debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Se sospechó en aquel momento de un posible contagio de Covid-19, por lo que debió someterse a un test que finalmente dio negativo.

Zulemita Menem fue la encargada de informar sobre el estado de salud de su padre en medio de una fuerte ola de rumores que corrieron durante toda la tarde, particularmente en la red social Twitter.

Papa esta luchándola , estamos acompañándolo .Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso . — zulema menem (@zulemitamenem) December 18, 2020

Por su parte, la ex esposa del legislador Zulema Yoma había contado que en la noche del jueves el ex presidenta había sufrido "un problema cardíaco", aunque había remarcado que luego se puso "mejorcito".

Luego de que la hija del ex mandatario hablara, el ex diputado y ex senador por La Rioja Jorge Yoma, uno de los más leales seguidores de Menem, tuiteó: "El Presidente Menem la está peleando. No hinchen las pelotas".

El Presidente Menem la está peleando

No hinchen las pelotas

💪💪💪 — Jorge Yoma (@NegroYoma) December 18, 2020

El miércoles pasado, luego de la internación de Menem, la hija del senador indicó que la expectativa era que su padre esté presente el 29 de diciembre en la sesión del Senado para votar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al que se opone. La frágil salud del riojano evitó que en el primer año de gestión de Alberto Fernández se pudiera concretar la instalación de su figura en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada: la representación escultórica en mármol ya fue realizada, pero el Gobierno aguardaba que se repusiera para poder llevar a cabo el acto.

Fuente: Noticias Argentinas

