Personalidades de la cultura y el espectáculo despiden a "Carlín"

Con emotivos mensajes virtuales, personalidades de la cultura y el espectáculo despidieron a Carlos Calvo, el actor que falleció hoy a los 67 años en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios, donde estaba internado desde hacía dos meses.

Entre los sentidos mensajes resaltan los e aquellos que acompañaron a "Carlín" en sus muchos éxitos, como Pablo Rago, Pablo Codevilla, o incluso Ricardo Darín, con quien mantuvo una gran amistad de la que luego se distanciaron.

"Carlin, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos. Descansá en paz, te abrazo fuerte", escribió Darín desde su cuenta de Twitter.

Carlin , discutimos veinte años , nos reimos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos ...descansa en paz te abrazo fuerte — Ricardo Darin (@BombitaDarin) December 11, 2020

En tanto, Rago, con quien trabajó en Amigos son los amigos, la tira que entre 1990 y 1993 alcanzó hasta 53 puntos de rating, escribió en su cuenta de Instagram: "Pasamos tantas cosas juntos... tantas emociones... nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años... aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo".

Marcelo Tinelli tuiteó junto a una foto de ambos: "Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor. Corazón roto".

Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor💔 pic.twitter.com/l9qXII4Dei — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 11, 2020

Por su parte, el productor Javier Faroni, amigo personal de Calvo, tuiteó: "Fuiste todo lo importante en mi vida, me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo. Te amo con toda mi alma. Descansá en paz".

Desde la cuenta de Twitter del Multiteatro, Carlos Rottemberg recordó: "Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aun antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza hoy lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia".

"Siempre te recordaré Carlin", escribió en su cuenta de Instagram el actor y productor Codevilla, acompañado por una foto de una escena juntos en el filme "Adiós, Roberto", de 1985.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Codevilla (@pablocodevilla)

El actor Nicolás Vázquez lo recordó contando que "fue uno de los primeros" que le dio una oportunidad: "´Meté pibe, jugá, improvisá!´ me decías cuando yo tenía 19 y recién empezaba en la tele. Años después me di el gusto de jugar otra vez con vos, pero arriba de un escenario y todo fue risas. Muchas anécdotas quedarán en mi corazón con vos y tu familia hermosa. Tenías razón, no te equivocaste: ´es una lucha´. Ahora a descansar de verdad. Hasta siempre amigo".

El conductor José María Listorti tuiteó: "Murió Carlín Calvo. Un fenómeno como persona y como actor. Aflojá un poco 2020, por favor"; algo similar recordó Luciana Salazar, quien escribió en su cuenta: "¡Qué tristeza! Para ir cerrando este año para el olvido. Q.E.P.D. querido Carlín. Cariños para toda tu familia, gran persona y compañero".

Otro recuerdo de Carlin ✨ Diego Pérez, gran amigo del actor, lo enloquecía en Francia luego de un partido de Argentina en el Mundial del 98 @diegopcalamar @SoyListortihttps://t.co/wYWXyOwFdF — telefe (@telefe) December 11, 2020

Desde su cuenta de Twitter, el conductor y periodista de espectáculos Jorge Rial destacó que "se fue un gran tipo", Jay Mammon escribió "vuele alto, Carlín" y la actriz Araceli González sintetizó el momento con un "Duele".

Noticia relacionada