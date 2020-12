Jorge Franceschi: "Mi carácter me llevó a tener diferencias con Pérez"

El presidente de Belgrano Jorge Franceschi, luego de confirmar las elecciones en el club para el 6 de febrero, buscó tomar distancia con el ex gerenciador del club Armando Pérez ante algunas acusaciones de los opositores respecto a su posición en los escrutinios.

"Está fue mi presidencia con mis errores y mis responsabilidades. Cuando yo asumí dejé de ser el vice y me plantee, mi carácter nos llevó a tener diferencias con Pérez", comentó en Radio Impacto, en el programa "Futbolémico".

"En este último tiempo no me podes emparentar con Pérez, si me podes emparentar en el largo plazo. Me tocaron muchos años de buena y otros años de malas, antes era duro también pero no estaba todo esto de las redes. No me gusta que me puteen, la critica viene bien pero las exageraciones intento que no me afecten", contó Franceschi, sobre su relación con el ex gerenciador y ya para adentrar la charla en su mandato.

"Yo armé una comisión directiva que solo trabajaba en el club, el voto va a pasar por una lectura de largo plazo y no de corto plazo. Mis compañeros de comisión directiva algunos votan para un lado y otros para otro, no creo en eso de que el ascenso le favorecería a tal candidato", describió respecto de su postura con los dos candidatos en danza, Luis Artime y el propio Pérez.

Sobre el aspecto deportivo, expresó: "El socio de Belgrano es un tipo pensante, cuando nos voto a nosotros habíamos perdido siete de los últimos ocho partidos. Es así y lo acepto, la gente necesita presentes, estaba cansada del Belgrano que no pagaba sueldos y lo echaban de hoteles, eso ya está. A la gente no le conforman buenos balances, necesitaban logros deportivos".