El comienzo de la Era Campazzo en la NBA

La llegada de Facundo Campazzo a la NBA despertó las mejores sensaciones en el ambiente del básquetbol y del deporte en genera, dado que el rumor del arribo cordobés a la mejor liga del mundo no es nueva y finalmente se hizo realidad.

Es que el surgido en el club Municipal de Córdoba, con el paso de cada temporada, comenzó a tener mayor cercanía y muchos piensan que su desembarco en el baloncesto de Estados Unidos podría haberse dado años antes.

Sin embargo, Facu manejó sus tiempos y tal vez hoy es el momento indicado para ser jugador de la NBA, también de acuerdo a su pensamiento. De todas formas, está muy claro que el mundo de Campazzo hoy es el del básquetbol norteamericano, pero será una temporada con otros condimentos, como los Juegos Olímpico de Tokio del próximo año.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Facundo Campazzo se convierte en el 13° argentino en la #NBA 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/viG3F13VqQ — NBA Latam (@NBALatam) December 1, 2020

“Hoy pienso en mi sueño NBA, pero Tokio está siempre en mi cabeza. Siempre pienso en la Selección, aunque mi cabeza sea un caos. Es un Juego Olímpico, el último torneo de Luis (Scola), no puede haber algo más motivante. No veo la hora de volver a juntarme con mis compañeros. Siento que lo que hicimos en China fue increíble, pero que todavía tenemos cosas para dar. Nos queda energía, nafta. En Tokio será difícil. Porque todos nos conocen más. Los rivales estarán más preparados para enfrentarnos y deberemos dar otro salto de calidad, en el juego y la mentalidad. Pero siento que podemos”, dijo el flamante jugador de Denver por el sitio de la Confederación Argentina (CABB).

En ese sentido, el ex Real Madrid de España sabe que pasarán muchas cosas por estos días, desde lo mediático también, hasta su debut el próximo 25 de este mes, justo el día de Navidad.

Es que el mundo deportivo se hizo eco de este pase, ya que definitivamente el ex base de Peñarol de Mar del Plata había demostrado que Europa ya le quedaba chica y que este salto de calidad en su carrera era necesario y se convertía en algo que ocurriría más temprano que tarde.

Facundo Campazzo: "Medir 1,78 y venir de un país tan futbolero como Argentina no es ideal para llegar a la NBA. Pero acá estoy, a los 29 años, a punto de convertirme en el jugador más bajo sin experiencia en NCAA en la historia de la NBA (me enteré de esto recientemente)". Crack! pic.twitter.com/oanJqF8cD7 — Alejandro Perez (@AleRPerez) December 3, 2020

"Cada cambio grande en mi carrera fue de la misma magnitud, con nervios y ansiedad. Eso también me ayuda a concentrarme, a trabajar duro, a mantenerme y a lograr los objetivos", explicó Campazzo hace algunos días, además contó que cada vez que debutó en un club nuevo nunca tuvo como objetivo ganar un título, ser titular o "adueñarse del equipo", sino aprender, trabajar duro y "analizar qué es lo que el equipo necesita". Así, Facundo se prepara para afrontar tal vez el paso más fuerte de su carrera deportiva.

Y no es el único que así lo entiende. Otros jugadores hablaron de su llegada a la NBA, incluso una de las máximas figuras de la última temporada y conocedor de lo que puede hacer la flamante incorporación de los Nuggets.

Ese es Luka Doncic, quien expresó: "Es insoportable (pain in the ass) para la defensa. Lamento la expresión, ya se me ha olvidado cómo hablar en público". Y agregó: "Se merece estar aquí. Voy a alentarlo en todos los partidos, excepto cuando juegue contra nosotros. Se va a adaptar muy rápido. Quizá va a necesitar unos partidos, pero creo que se va a adaptar muy rápido y que no tendrá ningún problema", finalizó el esloveno, quien compartió equipo con Campazzo en Real Madrid.

Así, el mundo NBA y del básquetbol comienzo a prepararse para lo que será la Era Campazzo con todos los condimentos que puede aportarle Facu, desde su juego, a la mejor liga del mundo, que seguramente se rendirá ante sus pies.