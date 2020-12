La posición de Juan Cruz Komar sobre los tuits de Los Pumas

El capitán de Talleres Juan Cruz Komar no es de los que se pone el casette para hablar. Analiza y expone sus puntos de vista.

Y el caso de los tuets de Los Pumas están en el centro de la polémica y el defensor no le esquivó ante la pregunta, cuando ayer fue consultado al respecto en la conferencia de prensa virtual.

En ese marco, el futbolista afirmó: "Está buena la discusión que se generó mediáticamente. Pero me parece que no hay que darle demasiada validez a lo que arrancó todo. A tuits de chicos adolescentes, de hace ocho o nueve años; que me parecieron nefastos, pero que no dejan de ser una publicación obsoleta. Pero que sirven para analizar todos estos prejuicios, odios y sentimientos de superioridad que es una realidad que tienen ciertos sectores de la sociedad y que son realidades que está vinculadas a las clases altas y en muchos casos a los jugadores de rugby".

Además, contó situaciones que vivieron sus amigos: "Estas situaciones sirven. Voy a contar lo que vengo viendo, personalmente. Soy de Rosario y amigos míos sufrieron golpizas, desde chicos y adolescentes, por parte de grupos de jugadores de rugby. Y lo violento que son y los comportamientos que tienen los venimos sufriendo desde hace muchísimos años. Y no deja de ser, para nosotros, una victoria que este año haya sido el año de que se les saque la careta y que toda la sociedad pueda tomar dimensión de lo que producen y de los comportamientos que tiene que corregir para mejorar nuestra sociedad”.

