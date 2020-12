Marcelo Gallardo: "Maradona llenó de sueños mi almohada"

Tras el triunfo de River ante Athletico Paranaense por 1-0, que le dio al Millonario la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, el entrenador Marcelo Gallardo dijo unas palabras emotivas sobre Diego Armando Maradona.

"Llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño", afirmó el "Muñeco"·

Además, en la conferencia de prensa, Gallardo sostuvo: "Sentí una tristeza muy profunda, muy grande. Para mí, ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño. Lo voy a recordar como lo que fue: como una persona que me dio ganas de amar el fútbol. Traté de estar cerca en su despedida, que realmente me resultó muy triste. Traté de acompañar a sus familiares. Fueron días muy tristes y siguen siéndolo porque no es fácil asimilarlo".