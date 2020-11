Tras el allanamiento, Luque se defiende: "No soy el responsable de todo esto"

Leopoldo Luque aseguró no ser responsable de la muerte del Diez. - Foto: Télam

Este domingo se conoció la imputación del médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, a cuatro días de la muerte del astro futbolístico. El facultativo está acusado de la presunta comisión del delito de homicidio culposo, y sufrió el allanamiento de su clínica en Belgrano y su vivienda en Adrogué, zona Sur del Gran Buenos Aires.

Tras ese doble procedimiento judicial, brindó una conferencia de prensa en la que deslindó su responsabilidad por la muerte de Maradona y dijo: "Yo todo lo que hice fue más, no de menos".

"Estoy muy mal, porque se murió mi amigo. Qué se diga que no estuve con él, no lo puedo creer", dijo ante los medios en el patio de su casa. "Yo no soy el responsable de todo esto", completó.

Con relación a las causas del deceso del Diez, Luque consideró: “Creo que Diego abandonó la pelea. Hicimos todo. Él vivía triste. Estaba muy solitario. Nada lo alegraba. Extrañaba mucho a los papás”. Y completó asegurando que “él quería estar solo. Los familiares hicieron todo lo que pudieron. Él se resistía”.

Visiblemente nervioso, el facultativo que atendió a Maradona en los últimos meses de su vida señaló: "Tengo todo el aval de la Sociedad Argentina de Neurocirugía que necesitaba esa cirugía, lo evaluamos los seis médicos. La muerte no tuvo nada que ver con eso". Y consideró que "no hay un error médico de parte de nadie”.

“Fue un evento fortuito. Un ataque cardíaco, que es lo más común del mundo en un paciente como él", cerró.

