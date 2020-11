Grupos que se oponen a la legalización del aborto se movilizan en todo el país

¡FOTAZA!: Pastor Osvaldo Carnival (Vicepresidente ACIERA), Cardenal Mario Poli (Arzobispo Arq Bs As), Rodrigo Fernández Madero (Unidad Provida), Mons Enrique Eguia Seguí (Obispo Aux de Bs As), Ana Mármora, Agustin Caulo y Justo Carbajales de UP#LaMayoríaCeleste 👏👏💪 pic.twitter.com/AMkcuETAWs