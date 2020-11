"Al final, Diego me consolaba a mí por quedarnos fuera del mundial"

El ex delantero de Talleres Humberto Rafael Bravo, célebre por haber sido desafectado de la lista final en la depuración previa al mundial de Argentina '78, contó aquella experiencia donde Diego Maradona también sufrió la exclusión por parte del DT César Menotti.

Bravo, Maradona y Bottaniz fueron los tres futbolisticas que se quedaron en las puertas del Mundial de 1978.

"Habíamos entrenado duro todos. Diego, te diría, fue quien más corrió. Era un pibito gracioso, siempre poniendo todo en cada jugada. Llevábamos varios días entrenando en José C. Paz y llegó el momento de la lista. Cuando el "Flaco" Menotti nos nombra, se me derrumbó el mundo. Maradona estaba calladito, sacando pasto con las manos, haciendo rulitos en el pelo, lo aceptó como el campeón que fue. No tuvo una reacción inmadura, obvio que estaba desilusionado pero siempre con respeto", contó el "Tigre" a La Nueva Mañana.

Maradona junto al "Tigre" Humberto Rafael Bravo, en la #SelecciónArgentina, una relación fortalecida luego de quedar desafectado del mundial '78 junto a Bottaniz. pic.twitter.com/STC7WhxFaY — Federico Jelic (@fedejelic) November 27, 2020

"Recuerdo que no fue a la cena esa noche. Se paró la práctica y creemos que él quizás lo merecía, estar en el mundial, era muy jovencito. Pero se notó su liderazgo, al final él me termino consolando a mí. Ya era líder con 17 años, parecía que llevaba 50 años jugando en Primera", agregó Bravo.

Para cerrar, el ex Talleres contó la anécdota que más lo conmovió: "A los días nos fuimos al aeropuerto, nos llevamos en una camioneta negra, nos abrazamos, nos conmovimos, nos deseamos suerte. Diego me dice: "Tranquilo Tigre que en el mundial que viene, vamos los dos y seremos campeones del mundo". Yo le dije que por mi edad me parecía difícil volver a tener esta oportunidad. Sin embargo, me retrucó: "Quedate tranqui que vamos, y sino voy a salir campeón yo y te lo dedico a vos". Y se empezó a reír. Fue un maestro, inigualable. Él me consolaba a mí."

Bravo y Maradona junto a Oviedo, Bertoni y La Volpe