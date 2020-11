Las ilusiones de Nicolás Watson de cara al debut de Instituto

- ¿Nico, cuáles son tus sueños en el fútbol?

- Mi expectativa está en afianzarme en Instituto y poder ser un jugador importante para Instituto. Siento que estoy en el momento indicado...

Así terminó la charla de LA NUEVA MAÑANA con Nicolás Watson. Y empezamos de atrás para adelante porque es común que cuando uno entrevista a un futbolista que está haciendo sus primeras armas y le hace esta pregunta la respuesta es: "Jugar en Europa, jugar en la Selección". Y no está mal; para nada. Cada uno responde con su sinceridad lo que sueña, pero lo que llamó la atención es que el mediocampista albirrojo habló de querer ser parte importante de la "Gloria".

"Creo que el torneo será muy duro, porque la posibilidad de equivocarse es mínima. Queremos dar el máximo. El primer objetivo es clasificar a la segunda rueda. Esperemos poder lograr un buen campeonato, y si se da el ascenso será muy importante para nosotros y el club, porque es lo que todos queremos", expresa el volante hijo del ex delantero Sergio Watson y el hermano del talentoso enganche juvenil Franco Watson.

Sigue hablando de sueños y deseos. Y cuando continúa en esta tónica de hablar de ilusiones, agrega: "Siempre sueño con poder hacer feliz a mi familia, darle algo de todo lo que me dieron".

A Nico se lo ve siempre con Franco. Es que más allá de ser hermanos de sangre y jugar juntos en el primer equipo de la "Gloria" son muy unidos. No sólo están juntos en los entrenamientos, comparten mucho fuera de las canchas, jugando a la Play o compartiendo nmeriendas o tiempo con sus novias, haciendo bromas, o yendo al gimnasio. Quienes conocen a los Watson siempre lo dicen: "Son muy unidos". Por eso no es sorpresa que en las entrevistas tanto a Nico como a Franco hablen de "la familia".

"La luchamos mucho y nos costó bastante estar donde estamos. Por eso ver a nuestra familia feliz es nuestra satisfacción... Espero que nos vean jugar juntos", expresa el futbolista que, en un principio, estará ante Chacarita dentro de los titulares en el juego que se disputará desde las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes en el regreso, tras más de ocho meses, de la Primera Nacional.

- ¿Cómo estás a la espera de jugar oficialmente después de tanto tiempo y donde se dice que arrancarías de titular?

- Estoy bastante ansioso, me toco estar en los amistosos. Pero no se confirmó el equipo todavía. Espero rendir al máximo y demostrarle al técnico que puedo ser importante y ayudar en lo que haga falta. Y si no estoy, apoyar desde el lugar que me toque.