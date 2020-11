“Podemos discutir pero no llegar a una ruptura, porque eso significa Macri”

El presidente Alberto Fernández, sostuvo este domingo a la noche que en el Frente de Todos "se puede discutir, pero no llegar a una ruptura, porque significa (Mauricio) Macri", en alusión a un posible regreso al poder del ex presidente.

En una entrevista emitida por el canal NET, el mandatario dijo que el hecho de que no conviene llegar a una ruptura "los saben todos" los que integran la coalición oficialista. Y con respecto a su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández, dijo que "hace un tiempito" que no se ve con ella, pero aclaró que su relación de "antes es igual que ahora".

"Hace un tiempito. Nuestra relación de antes es igual que ahora. Tengo por ella un cariño real", enfatizó.

A la vez, Fernández afirmó que "no" se enamora del poder, por lo que no va a "hacer el albertismo" sino "un liderazgo racional", y aclaró que él es "uno más del proyecto" político.

"No voy a hacer el albertismo. No me enamoro del poder. No soy el proyecto, soy uno más del proyecto", señaló y dijo que no piensa "todo absolutamente igual" que la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas al punto de que se quiebren. Todos estamos absolutamente convencidos de la importancia de la unidad, que también pasa por respetar las diferencias", cerró.

Fuente: NA