Trabajadores y Trabajadoras de Página 12 realizan un paro de 48 horas

Trabajadores y trabajadoras de Página 12 llevan a cabo desde este viernes un paro de 48 horas luego de la nula respuesta brindada por Grupo Octubre a un pliego de demandas presentado por la Comisión Interna del diario y SiPreBa el 9 de octubre.

"El pasado 9 de octubre, la Comisión Interna de Página/12 SiPreBA presentó a la empresa del Grupo Octubre un pliego de demandas básicas y urgentes que incluían pedidos de recomposición salarial para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a quienes facturan por sus notas; una serie de reencuadres y recategorizaciones para compañeres que figuran contratados en categorías distintas a las de las tareas reales que ejercen; un bono por teletrabajo -que ha transferido los costos de servicios a les trabajadores-; y algunas reivindicaciones de género expresadas en el reconocimiento de licencias y protocolos especiales", explicaron a través de un comunicado desde Página.

Y continuaron: "A más de un mes de ese pliego surgido de la asamblea, la empresa no sólo no ha dado ninguna respuesta a esos pedidos concretos, sino que en los últimos días anunció que recurrirá nuevamente a la excusa de la no homologación del 'acuerdo' paritario para no pagarla. Y que, en cambio, abonará magras sumas fijas 'a cuenta' de ese trámite administrativo. Así, lo que percibiremos serán salarios por debajo de la línea de pobreza".

Finalmente concluyeron: "Frente a esto, reforzamos el plan de lucha y volvemos a hacer un paro de 48 horas. Recibimos sus adhesiones y su solidaridad en [email protected]".