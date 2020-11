Vegetti: "No sé a que se refiere Caruso Lombardi sobre mi contextura física"

“Yo me siento bien. Nunca fui gordo. Siempre mantuve la contextura física, te lo puede decir el profe que estoy a la par o mejor que mis compañeros. No sé a que se refiere Ricardo en ese sentido... Aumenté masa muscular me siento impecable, pleno. Y voy a llegar de la mejor manera al inicio del campeonato”, afirmó el artillero de Belgrano, Pablo Vegetti, en declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto.

Y estas afirmaciones son una respuestas a las declaraciones del entrenador del "Pirata", Ricardo Caruso Lombardi que en radio Mitre Córdoba expresó: "Vegetti está flaco".

Por otra parte el delantero sostuvo: "A lo del doble nueve lo he hecho bien en mi carrera, si el entrenador plantea algo hay que hacerlo. Estará bien lo que decida Caruso Lombardi".

Vegetti también contó que le llegaron propuestas para irse del club de Alberdi,

"Cuando uno hace las cosas bien llegan ofertas, las ofertas no convencían a los dirigentes ni al club. Para mi eran un salto de calidad muy grande", explicó, al tiempo que agregó: "Pienso en lograr el objetivo con Belgrano, apunto a estar cada día mejor. Hoy soy muy feliz acá, me han tratado muy bien, mejor no puedo estar... En lo personal eran ofertas económicas y deportivas superiores, a la economía del país la superan ofertas chicas. Entendí que las ofertas tenían que satisfacer al club y no fue así".