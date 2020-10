Multitudinaria caravana en Plaza de Mayo para recordar a Néstor Kirchner

La "Caravana de las Mil Flores" se realizó simultáneamente en distintas plazas en todo el país para recordar al ex presidente a 10 años de su muerte.

La "Caravana de las Mil Flores" rodeó esta tarde la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, con replicas en simultáneo en diferentes espacios públicos del interior del país en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse una década de su fallecimiento.

Los automóviles ocuparon desde poco antes de las 17 las calles que rodean la Plaza de Mayo y la caravana se extendió por avenidas que desembocan en ese paseo, el Obelisco y la avenida 9 de Julio.

Alrededor de las 18, cuando arrancaba el homenaje que los ciudadanos rindieron a Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández saludó desde atrás del ventanal de su despacho en la Casa Rosada, donde se lo vio con barbijo y con su mano en alto replicando la V de la Victoria, a los ciudadanos reunidos en la Plaza de Mayo.



Los manifestantes, desde sus vehículos y usando barbijos, blandieron banderas argentinas con la figura del e presidente, en algunas acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández, y cantaron consignas alusivas y en apoyo del Gobierno.

En Plaza de Mayo, grupos de militantes pintaron en grandes dimensiones el rostro de Néstor Kirchner sobre el piso, donde depositaron flores, y emplazaron una figura inflable del ex presidente.

El paseo público también fue colmado de carteles con diferentes consignas, entre ellos uno que se extendió a lo ancho de la plaza con la leyenda: "Imposible apagar tanto fuego" y varios en los que se leía: "Néstor vive" y "Néstor no se murió".

La convocatoria fue realizada por el Frente de Todos y la consigna aludió a la célebre frase del ex presidente hacia la militancia: "Florecerán mil flores".



La caravana también fue convocada por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), liderada por Hugo Yasky, cuyos integrantes se concentraron a las 14 en la Plaza Alsina, en el partido bonaerense de Avellaneda, sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del peaje con mano al centro y en los alrededores de la ex Esma, en avenida del Libertador 8151, y desde allí se desplazaron en automóviles hacia el centro porteño.

Los organizadores invitaron a manifestarse en caravanas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y repitieron así la modalidad que utilizaron el pasado 17 de octubre.

"Siento mucha alegría. Aguante Néstor! que nos dio todos los derechos", dijo una mujer ante los medios en la Plaza de Mayo, y sostuvo que "tenemos que salir adelante, porque Néstor nos dejó la escuela. Estoy orgullosa de ser peronista". "Vengo a agradecer a Néstor. Que vuelvan los jóvenes a la política", expresó otro hombre.



Otra mujer recordó que se enteró del fallecimiento del ex presidente cuando "estaba esperando que pasen a hacer la encuesta por el Censo" y dijo que el corazón le "saltó". "Me puse a llorar. Era la primera vez que sentía que alguien estaba haciendo algo por nosotros", añadió.

Una mujer, que dijo tener 84 años de edad, afirmó ser "militante del peronismo" y mostró un texto con la foto del ex presidente, acompañada por dos rosas y con la leyenda "Néstor siempre tendrás mil flores y mil lágrimas".

Por su parte, un joven manifestó "Alberto tiene que saber que siempre vamos a estar con él" y aseguró que "el peronismo toda la vida va a existir".

"Yo no soy peronista, soy comunista, pero sé donde tengo que estar", expresó un hombre en la Plaza de Mayo y dijo que se identifica con el kirchnerismo.

En la ciudad de Mar del Plata, en tanto, una caravana de automóviles se desplazó por el centro y rodeó las principales plazas, con manifestantes que desde los automóviles mostraban banderas con la figura del expresidente y cantaban consignas en apoyo al Gobierno.

"Néstor es lo más grande, mi vieja se jubiló con él y yo con Cristina. Cómo no tenerlo en el corazón?", manifestó una mujer desde un automóvil al canal C5N, mientras que un hombre, en otro vehículo, expresó: "Néstor nos enseñó que la patria es el otro, la lealtad, la humildad".

Esta mañana, Alberto Fernández encabezó el acto en el CCK y dijo que trata de ser el “mejor alumno” de Néstor Kirchner.

Para Fernández, una fecha como la de hoy -en la que también se cumple un año de la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones generales- “trae sentimientos encontrados, porque son paradojas del destino”.

“Néstor ha sido para mí un gran amigo, un personaje central en mi vida, y, por eso, hay un antes y un después de él. Su ausencia me trae tristeza pero a la vez me alegra ver cómo se lo recuerda, y todo lo que sembró. Eso me pone muy contento porque se lo merece”, valoró.

Al mismo tiempo, analizó que “el destino quiso darnos ganar la elección el mismo día en que Néstor nos dejó”, y remarcó que justamente por ese motivo tiene “una mezcla confusa de sensaciones”.

🎙“Cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir. Pondremos de pie a la Argentina como Néstor me enseño a ponerla de pie en el año 2003”. El presidente @alferdez en el homenaje a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento. pic.twitter.com/SUxB3eZRhF — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 27, 2020

