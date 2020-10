Fernández: "Leí la carta de Cristina y me gustó, la sentí como un respaldo"

Fernández dijo que la frase de Cristina sobre "los funcionarios que no funcionan", no estaba dirigida a él. - Foto: archivo.

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que le gustó la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo leí la carta y me gusto, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valore así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos", resaltó el mandatario nacional en declaraciones a radio Metro.

"Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en declaraciones a radio Metro, en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que este martes se cumplen 10 años.

El Presidente también afirmó que el mensaje de Cristina Fernández sobre "los funcionarios que no funcionan" fue para "quienes critican al gobierno impiadosamente". "El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista", resaltó.

"El gobierno es una alianza electoral, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar", remarcó el jefe de Estado en declaraciones a radio Metro.

Conflicto en Entre Ríos

El Presidente afirmó además que el conflicto en Entre Ríos no es una toma de tierras sino "una pelea de hermanos por una herencia".

"Es una pelea de hermanos por una herencia. Todos sabemos que son cosas que pasan entre los ricos", resaltó Fernández.

Y aclaró sobre la visita de funcionarios al predio de Santa Elena, señaló: "La funcionaria del ministerio de Justicia (Gabriela Carpineti) fue por la denuncia de Dolores Etchevehere por maltrato. Fue, cumplió su función y se volvió".