Cristina publicó una carta a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

“A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”, es el título de la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández a un día de un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

La presidenta del Senado compartió una serie de reflexiones en su blog, para recordar la importancia del 27 de octubre.

"En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida", escribió y adelantó que no concurrirá a las actividades públicas y homenajes que se realicen en memoria del ex mandatario. “Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé. Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia”, agregó.

En diferentes pasajes del escrito, Cristina respaldó la gestión que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández y arremetió contra las críticas. “Sus características personales y su experiencia política al lado de Néstor, signadas por el diálogo con distintos sectores, por la búsqueda de consensos, por su íntimo y auténtico compromiso con el Estado de Derecho -tan vulnerado durante el macrismo-, determinaron que junto a mí, como vicepresidenta, encabezara la fórmula del Frente de Todos que triunfó en las elecciones del 27 de Octubre, hace exactamente un año”, dijo.

Mañana... 27 de octubre.

A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas.https://t.co/vzo5Vziiw5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2020

A su vez, criticó a quienes maltratan a la figura del mandatario nacional. "Quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas (en referencia al macrismo), hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", resaltó.

La titular de la Cámara Alta, opinó: "Debo reconocer que son poco creativos. El relato del 'Presidente títere' lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí".

Por otro lado, la vicepresidenta cuestionó la gestión del macrismo y aseguró que significó un nuevo derrumbe para el país. “En diciembre del año pasado asumimos después de cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe. Cuatro años en los que se volvió a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más. Cuatro años de tarifazos impagables en los servicios públicos, cierre masivo de PyMES, pérdida del salario y jubilaciones, etc, etc, etc. Todo ello resultado de aplicar las políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron durante los 12 años y medio de nuestros gobiernos y que se comprobó, luego de Macri, sólo conducen al desastre generalizado”, sentenció.