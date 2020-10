Caso Etchevehere: quedó suspendida la audiencia entre las partes

La audiencia convocada por el juez para mediar en el conflicto quedó suspendida luego de que el ex ministro Luis Miguel Etchevehere recusó al magistrado y confirmó que no asistiría al juzgado.

La audiencia convocada por el juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto de la familia Etchevehere por la posesión de un campo quedó suspendida este domingo luego de que el ex ministro Luis Miguel Etchevehere recusó al magistrado y confirmó que no asistiría al juzgado.

"Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", escribió esta mañana Luis Miguel Etchevehere en su cuenta de la red social Twitter.

El juez Flores había dispuesto prohibir cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural "Casa Nueva", habitada por Dolores Etchevehere.

"Este conflicto es de orden estructural", expresó hoy Dolores Etchevehere, en diálogo con radio Rivadavia, en la que puso en duda que la situación pudiera resolverse en "una asamblea de un domingo a las 9 de la mañana", en alusión a la audiencia suspendida de hoy.

"Se va a encargar mi abogado Juan Grabois y su equipo de abogados. Yo no puedo estar ni a 50 km de esta gente violenta", expresó Dolores Etchevehere.

El juez había pedido en las últimas horas a las partes que designaran una nómina de seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa entre Dolores y sus hermanos Luis Miguel (exministro de Agroindustria de Mauricio Macri), Juan Diego y Arturo Sebastián, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle un emprendimiento agroproductivo denominado como Proyecto Artigas.

Durante la jornada de este sábado, los hermanos, junto con su madre, Leonor Marcial Barbero de Etchevehere y un grupo de personas se instalaron en la puerta del establecimiento rural e impedían que pudieran ingresar o egresar personas y vehículos del predio "Casa Nueva".

