Neuquén: viralizan audio tras la muerte de una mujer por Covid en una guardia

Una mujer, que era paciente oncológica, falleció con coronavirus en Neuquén. Tras su deceso, se viralizó un audio en donde la médica le informa a la hija que su madre no era candidata a un respirador por sus problemas de salud preexistentes.

La mujer esperaba em la guardia una cama en la guardia del Hospital Castro Rendón, de Neuquén, donde finalmente falleció.

“Ella no es candidata a un respirador o a intubarla (…) Si se cansa no es que vamos a enchufarla a un respirador", se escucha decir a la doctora en el audio. "Que respire un aparato por ella, no es factible. (…) Vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada”, se escucha en el audio, que se volvió viral horas más tarde.

“Yo la estoy viendo a tu mamá desde que ingresó. ¿Viste que tiene antecedentes? Entró respirando muy mal y con el oxígeno no es suficiente”, comenzó diciendo la médica.

“Ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Estamos ayudándola a que no sienta la falta de aire poniéndole oxígeno y un poquito de morfina. Ella no es candidata a un respirador o a intubarla. Si se cansa no es que vamos a enchufarla a un respirador”, agregó.

Y aclaró: “Que respire un aparato por ella, no es factible. En este momento le estamos dando confort, acompañándola a que no sienta la falta de aire”, dice la médica mientras se escucha a su hija conmovida por esas palabras.



La mujer tenía 58 años de edad. La situación que se advierte en el audio fue confirmada por el director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, al portal LM Neuquén. Lammel señaló que que debido al cáncer terminal que padecía la mujer “igual iba a haber un desenlace final de muerte de una manera inmediata”.

Explicó que no se procedió a la reanimación “porque son pacientes terminales y, por la patología como la que ella tenía, es una paciente que si no tenía Covid también iba a morir en poco tiempo”. Y subrayó: “No hay una posibilidad de salvarle la vida por la patología previa, sería un encarnizamiento también desde el punto de vista terapéutico porque no tiene sentido”.

En otro tramo de la conversación, la médica le dijo a la hija que no podrían despedirse de su madre. Sobre esto, Lammel explicó que en ese momento no se podía ya que había otros pacientes con coronavirus en el lugar, pero que luego “hubo otra conversación y pudieron despedirse”.

“La paciente quiso despedirse, fueron los familiares porque estaba lúcida y se adecuó un lugar en la guardia. Muchas veces esto se hace de manera domiciliaria pero en este caso por ser paciente Covid se adecuó un lugar en la guardia para poder tener su último tiempo de una manera adecuada”, detalló.